“Какая тетя”, “Перебор”, “Прям Майли Сайрус”. Полякова удивила сеть новым образом с эффектным декольте
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“Вот и она – Взрослая Девочка! Пока что только образ, а уже скоро я представлю вам песню и клип!! Это будет история, как всегда, о непростой, но интересной судьбе Ее Величества Женщины. В этот раз сюжет будет о том, что каждая из нас в круговороте дел и хлопот должна беречь свою внутреннюю девочку, заботиться о ней, баловать и регулярно выгуливать”, – отметила она.
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Новый образ певицы прокомментировал исполнитель Виталий Козловский: “Какая тетя”.
Подписчики также увидели в новом образе отсылки на популярных американских исполнительниц.
ghst___14 сравнил певицу с Леди Гагой, а pvliucheneova увидела схожесть с Майли Сайрус.
“Образ, как шутка… Смешная, ребяческая, легкая…”, – написала iannabarkalova.
“Пипец… Ужас”, – отметила yulay.grej.
“Перебор, вы потерялись в этом гламуре, вся красота улетучилась”, – добавила rogoza701.
Контекст:
Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”.
В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.
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