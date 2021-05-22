 

“Какая тетя”, “Перебор”, “Прям Майли Сайрус”. Полякова удивила сеть новым образом с эффектным декольте

22.05.2021, 10:42, Новости дня
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“Вот и она – Взрослая Девочка! Пока что только образ, а уже скоро я представлю вам песню и клип!! Это будет история, как всегда, о непростой, но интересной судьбе Ее Величества Женщины. В этот раз сюжет будет о том, что каждая из нас в круговороте дел и хлопот должна беречь свою внутреннюю девочку, заботиться о ней, баловать и регулярно выгуливать”, – отметила она.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Новый образ певицы прокомментировал исполнитель Виталий Козловский: “Какая тетя”.

Подписчики также увидели в новом образе отсылки на популярных американских исполнительниц. 

ghst___14 сравнил певицу с Леди Гагой, а pvliucheneova увидела схожесть с Майли Сайрус.

“Образ, как шутка… Смешная, ребяческая, легкая…”, – написала iannabarkalova.

“Пипец… Ужас”, – отметила yulay.grej.

“Перебор, вы потерялись в этом гламуре, вся красота улетучилась”, – добавила rogoza701.

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”.

В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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