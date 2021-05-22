 

“Такая беременяшка”, “Даже ест сексуально”. Loboda поделилась архивным видео

22.05.2021, 10:42, Новости дня
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На видео певица активно поедает два рожка мороженого.

“За день до родов Тильды на меня напал жор… Я ела все, что попадалось на моем пути. Ела с наслаждением, как видите. Это был такой кайф!”, – отметила она.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

“Такая беременяшка”, – прокомментировала пользовательница viktoriaofflcial.

“Вы решили сразу по жесткачу, одно себе, второе тоже себе”, – отметил аккаунт фан-клуба певицы loboda_artist_.

“Даже ест сексуально!”, – написала dzk2019.

“Показуха… Что-то жизненного не хватает”, – считает elenka0518.

“Хорошей артистки и мамы должно быть много!”, – уверен the_best_expert.

Контекст:

Кроме младшей Тильды (2018), у Лободы есть старшая дочь Евангелина (2011). Ее отец – украинский хореограф Андрей Царь, с которым Loboda рассталась в 2014 году.

Фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна в СМИ называют отцом младшей дочери артистки. Loboda не комментирует эту информацию, а также скрывает личную жизнь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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