“Такая беременяшка”, “Даже ест сексуально”. Loboda поделилась архивным видео
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На видео певица активно поедает два рожка мороженого.
“За день до родов Тильды на меня напал жор… Я ела все, что попадалось на моем пути. Ела с наслаждением, как видите. Это был такой кайф!”, – отметила она.
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“Такая беременяшка”, – прокомментировала пользовательница viktoriaofflcial.
“Вы решили сразу по жесткачу, одно себе, второе тоже себе”, – отметил аккаунт фан-клуба певицы loboda_artist_.
“Даже ест сексуально!”, – написала dzk2019.
“Показуха… Что-то жизненного не хватает”, – считает elenka0518.
“Хорошей артистки и мамы должно быть много!”, – уверен the_best_expert.
Контекст:
Кроме младшей Тильды (2018), у Лободы есть старшая дочь Евангелина (2011). Ее отец – украинский хореограф Андрей Царь, с которым Loboda рассталась в 2014 году.
Фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна в СМИ называют отцом младшей дочери артистки. Loboda не комментирует эту информацию, а также скрывает личную жизнь.
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