 

Китайский марсоход “Чжуронг” приступил к исследованию Марса

22.05.2021, 10:42, Новости дня
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Отмечается, что “Чжуронг” сошел со своей посадочной платформы на поверхность Марса в субботу в 10.40 по пекинскому времени (5.40 по Киеву).

Китай стал второй страной после США, которая приземлила и запустила марсоход на поверхности Красной планеты.

19 мая CNSA обнародовало видео отделения и посадки первого китайского марсианского зонда “Тяньвэнь-1”. Его опубликовал в Facebook телеканал CGTN. В видеоролике также видны посадочная площадка и марсоход “Чжуронг”, солнечное крыло, антенна и другие механизмы.

https://www.facebook.com/ChinaGlobalTVNetwork/videos/223425292548923/

Контекст:

Китайский зонд по исследованию Марса “Тяньвэнь-1”, который стартовал 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, 15 мая совершил посадку на поверхности Красной планеты.

“Тяньвэнь-1”, который состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода “Чжуронг”, вышел на орбиту Красной планеты 10 февраля после почти семи месяцев путешествия в космосе. На орбите Марса зонд провел более двух месяцев, изучая возможные места для посадки.

Это первая миссия Китая по исследованию Марса. Ее цель – изучение морфологии и геологического строения Красной планеты, характеристик и состава почвы и распределения поверхностного льда, атмосферы и климата поверхности, окружающей среды, а также физического поля и внутренней структуры Марса.

18 февраля успешно сел на поверхность Красной планеты марсоход NASA Perseverance (“Настойчивость”), который покинул Землю 30 июля 2020 года. Аппарат уже прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные, и аудиозаписи с поверхности планеты. Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет исследовать геологию планеты и климат, проложит путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых камней и пыли).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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