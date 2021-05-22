Байден назвал условия для встречи с Ким Чен Ыном

По словам Байдена, если его встреча с Ким Чен Ыном и состоится, она будет сопровождаться рядом предварительных условий, включая обсуждения ядерного арсенала КНДР и деэскалации. Он подчеркнул, что в случае такой встречи нужно точно знать, о чем договариваются стороны.

В то же время президент США сказал, что “не стал бы делать то, что было сделано в недавнем прошлом”.

“Я бы не стал давать ему все, что он ищет. Я бы не стал давать международное признание, которое позволило бы ему двигаться в направлении, чтобы стать более, так сказать, серьезным, когда он совсем несерьезно относился к этому”, – сказал Байден, вероятно, имея в виду встречи с Ким Чен Ыном своего предшественника Дональда Трампа.

Контекст:

Байден вступил в должность президента 20 января 2021 года. С Ким Чен Ыном он еще не встречался.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись.

12 июня 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали соглашение в Сингапуре. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит. Президент США сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем “превратить Северную Корею в экономический центр”. Стороны не достигли соглашения.

30 июня 2019 года Трамп и лидер Северной Кореи встретились в Пханмунджоме – деревне в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи. Стороны договорились создать группу переговорщиков от двух стран, которые будут уполномочены заниматься вопросами денуклеаризации. Но прогресса в переговорах не произошло, и с июля 2019 года КНДР возобновила запуски ракет.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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