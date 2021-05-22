В Петербурге ребенок выжил после падения из окна
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Из окна высотного здания на Стародеревенской улице в Приморском районе Санкт-Петербурга выпала пятилетняя девочка. Сообщается, что ребенок находился под присмотром своей тети. 23-летняя девушка ненадолго отлучилась, оставив окно открытым.
Девочка приземлилась на мягкую почву. С серьезными травмами ее доставили в больницу. Врачи диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму и ушиб легких. Кроме того, пострадавшая пережила клиническую смерть.
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