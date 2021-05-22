 

Экс-депутат Верховной рады Олейник о планах Запада на Белоруссию: Только дешевая рабочая сила

22.05.2021, 10:20, Разное
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Чиновник заявил, что Украину уже превратили в бедное аграрное. По мнению бывшего депутата Верховной рады, Белоруссию бы ждала еще худшая участь.

Олейник напомнил, что семь лет назад ЕС направил резолюцию, запрещающую на Украине развитие
машиностроения. Он отметил, что при похожем сценарии в Белоруссии не было бы известного завода БЕЛАЗ, все было бы уничтожено. “Только дешевая
рабочая сила”, – высказался чиновник.

Он добавил, что в Белоруссии, в отличие от Украины, нет столько полезных ископаемых. Поэтому в этом отношении республика Западу не интересна. Также Олейник добавил, что Незалежной надо сотрудничать с
Россией, поскольку лишь она способна предоставить ей возможности для развития и
свободу.
Эксперт полагает, что Украина должна смотреть в сторону России в своих же интересах.

Как писал “Дни.ру”, ранее известный юрист Сергей Зикрацкий сделал заявление о внутриполитической ситуации в Белоруссии. Он отметил, что власти там запустили механизм репрессий. Специалист считает, что граждане страны, несмотря на давление, смогут отстранить президента Белоруссии Александра Лукашенко и его соратников от власти.



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