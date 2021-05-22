Стали известны самые популярные у кибермошенников схемы в 2021 году

Атаки на системы биометрической идентификации и экосистемы банков, а также рассылки спама на корпоративные адреса работников станут популярными, однако не единственными схемами кибермошенников в период до конца 2021 года, считают эксперты Россельхозбанка.

В Россельхозбанке предположили, что «в 2021 году трендами в сфере кибермошенничества станут атаки на системы биометрической идентификации и экосистемы, целевые атаки с использованием спам-рассылок на корпоративные адреса работников и социальной инженерии», передает РИА «Новости».

Кроме того, популярностью у злоумышленников могут пользоваться атаки на системы перевода денежных средств при помощи новых инструментов и техники обхода защиты.

Ожидается, что новым трендом в сфере кибермошенничества станут и утечки персональных данных через внешние сервисы.

«Масштабная цифровизация банковских услуг, внедрение новых технологий предоставления услуг в дистанционном формате, увеличение транзакционной активности клиентов в сети интернет провоцируют увеличение кибермошенничества по счетам клиентов», – сообщил директор департамента информационной безопасности Россельхозбанка Андрей Соколов.

По его словам, резкое увеличение количества приложений, экосистем и дистанционных сервисов, доступных пользователю, провоцирует нелинейный рост количества киберугроз, появление новых векторов атак и требует применения нестандартных подходов к моделированию угроз, а также применения проактивных средств и методов реагирования.

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