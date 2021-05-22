Хоккеист сборной РФ рассказал о жизни в «пузыре» на ЧМ в Латвии

На чемпионате мира в Латвии команды проживают в «пузыре», три дня пришлось провести в карантине, тренировки проходили дистанционно, рассказал хоккеист сборной РФ Иван Морозов.

«Состояние нормальное, два дня пришлось потерпеть – тренировки у нас достаточно серьезные были. В целом ничего: спокойно сидишь в номере смотришь сериалы, кушаешь – тебе еду приносят. Кормили неплохо, не жалуюсь. Я взял пару книжек Пушкина и Горького, еще с собой сериалы на планшете», – приводит ТАСС комментарий спортсмена, предоставленный пресс-службой Федерации хоккея РФ (ФХР).

По словам хоккеиста, на чемпионате мира команды проживают в «пузыре». После прибытия в Ригу им пришлось провести три дня на обязательном карантине в гостинице. Тренировки в эти дни проводились дистанционно.

«Вид из окна? На город, никаких особенно больших зданий нет, обычный вид. Хорошо, что оно открывается, а то в Чехии окна не открывались, и свежего воздуха не хватало», – отметил хоккеист.

Передвигаться между спортивными объектами все участники могут только на предоставленных им автобусах и автомобилях, при этом едут команды с сопровождением, поэтому «люди обращают внимание на улицах».

«На роликах у нас только вратари [добираются до льда на тренировках]. Мы-то [полевые игроки] можем в тапках поехать и потом переодеться, а им нельзя», – отметил Морозов.

По словам хоккеиста, жаловаться не на что. «Весь год был довольно странным, поэтому не удивительно [что турнир такой], но что есть, то есть, мы не жалуемся. Конечно, я его запомню на всю жизнь. Помню, мы выходили на лед в Канаде во время молодежного чемпионата мира и стадион взрывался, а здесь такого не будет».

Также хоккеист обратился к болельщикам сборной России. «Болейте, переживайте, а мы постараемся оправдать ваши ожидания. Будем биться – 100%», – добавил он.

В первом матче на чемпионате мира сборная РФ со счетом 4:3 обыграла команду Чехии, Морозов отметился передачей в эпизоде с первой заброшенной россиянами шайбой. В субботу российские хоккеисты встретятся с британцами (начало – 16:15 мск).

Чемпионат мира по хоккею в Риге проходит с 21 мая по 6 июня в очень строгих условиях из-за пандемии. На трибуны пока не допускаются зрители. Сейм Латвии обязал правительство допустить на трибуны тех болельщиков, которые прошли вакцинацию или перенесли коронавирус.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.