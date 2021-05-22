Китайский марсоход приступил к исследованию Красной планеты

Марсоход «Чжужун» успешно сошел с посадочной платформы и приступил к исследованию Красной планеты, информирует Китайское национальное космическое управление.

В ведомстве сообщили, что «Чжужун» «успешно покинул посадочную платформу, достиг поверхности Марса и приступил к исследованию», передает ТАСС.

Ранее стало известно, что китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» совершил успешную посадку на Марс. Позже Китай опубликовал фото после посадки аппарата на Марсе.