 

Китайский марсоход приступил к исследованию Красной планеты

22.05.2021, 10:12, Новости дня
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Марсоход «Чжужун» успешно сошел с посадочной платформы и приступил к исследованию Красной планеты, информирует Китайское национальное космическое управление.

В ведомстве сообщили, что «Чжужун» «успешно покинул посадочную платформу, достиг поверхности Марса и приступил к исследованию», передает ТАСС.

Ранее стало известно, что китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» совершил успешную посадку на Марс. Позже Китай опубликовал фото после посадки аппарата на Марсе.



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