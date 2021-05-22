“Друзья” вернулись спустя 17 лет и не скрывают свой возраст: трейлер

«Друзья» возвращаются. Этого события мир ждал с надеждой и нетерпением много лет, и вот наконец анонсирован выпуск долгожданного эпизода. Трейлер уже вышел, и даже он не оставит равнодушным ни одно фанатское сердце, пробуждая ностальгию по старым добрым временам.

После завершения показа минуло 17 лет. Но саундтрек, знакомые декорации и, конечно, сами актеры не кажутся нам забытыми. Разве можно забыть «Друзей»? И хотя Росс и Чендлер немного прибавили в весе, а в волосах Джо появилась седина, от этого они стали нам только ближе – ведь за столько лет изменились и мы.

Дружба после стольких лет

Феномен сериала “Друзья” не пытался объяснить только самый ленивый и тот, кто вообще не увлекается кинематографом. Впрочем, никаких неожиданных открытий никто так и не сделал. Все просто: в основе сюжета отношения шести простых людей, у которых есть мечты и страхи, недостатки и достижения, которые вместе смеются в радости и поддерживают друг друга, когда судьба подкидывает очередное испытание. Они не кинозвезды, не богачи, не супергерои – они такие же, как и мы. И их жизни наполнены теми же событиями: работа иногда бывает скучна, любимые люди не всегда понимают, соседи порой отравляют жизнь, планы рушатся… Но вместе с тем в жизни есть и немало радостей, и здорово, когда рядом близкие. Каждый зритель в какой-то степени отождествляет себя с одним из персонажей и видит в сюжете параллели с собственной жизнью. Поэтому мы с упоением смотрели все 10 сезонов и с таким нетерпением ждали возвращения «Друзей».

Трейлер

В ролике мы видим великолепную шестерку. Действие снова разворачивается в уютной кухне Моники, в кофейне Central Perk и возле легендарного фонтана – все как в старые добрые времена. Только на этот раз болтают, смеются, обнимаются и выясняют были ли Росс и Рэйчел на перерыве, не любимые персонажи, а сами актеры – в образах самих себя.

Чего ждать от нового эпизода

Шоураннеры HBO обещают, что, помимо любимых актеров, мы увидим и других звезд: Джастина Бибера, группу BTS, Леди Гагу, Дэвида Бэкхема, Кита Харрингтона и Синди Кроуфорд. Премьера состоится 27 мая.