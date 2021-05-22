 

Наталия Орейро знает, от чего зависит красота женщины: берем на заметку

22.05.2021, 10:08, Разное
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По мнению актрисы Натальи Орейро, красота определяется, в первую очередь, внутренним состоянием человека. Личность, которая обладает спокойным и доброжелательным характером, умеет радоваться жизни, выглядит привлекательно. И нравится окружающим. Почему многие женщины сконцентрированы на своих внешних изъянах? Как перестать чувствовать себя некрасивой?

Проблема

Согласно исследованиям, 80 процентов представительниц слабого пола недовольны собственной внешностью. Они считают, что не соответствуют идеалам красоты, не обладают достаточно стройной фигурой. Эталоны, навязанные индустрией моды, снижают самооценку женщин. И заставляют их чувствовать себя некрасивыми. Даже обладательницы привлекательной внешности часто необъективно оценивают себя. И расстраиваются по поводу вымышленных недостатков лица и фигуры. Концентрируясь только на теле, женщины не уделяют должного внимания развитию личности.

Они посещают салоны красоты, сидят на диетах, усиленно тренируются в спортзале, но не разбираются в себе, не пытаются найти причины комплексов. Уход за внешностью маскирует психологические проблемы. Но не решает их.

Многие женщины, имеющие явные недостатки, успешны, любимы и вполне счастливы. А некоторые обладательницы привлекательной внешности одиноки и имеют массу проблем и комплексов, которые оправдывают мнимыми изъянами лица и фигуры.

Совет экспертов

Психологи призывают представительниц слабого пола осознать, что подобные комплексы связаны с психологическими, а не телесными проблемами. Поэтому бороться с недостатками внешности не имеет смысла. Например, если женщина злоупотребляет вредной пищей и не может справиться с лишним весом, ей надо понять, какие стрессовые ситуации способствуют перееданию.

Важно помнить, что счастье зависит скорее не от внешних причин, а от убеждений, установок, настроя.

Женщина, которая умеет радоваться жизни, излучает любовь, выглядит притягательно. Такая дама ценит себя. И это выражается, в том числе, в заботе о внешности. Женщина будет соблюдать принципы здорового питания, не позволит себе игнорировать правила гигиены, ходить в неаккуратной, грязной одежде, с растрепанными волосами. Следовательно, внешняя красота во многом зависит от внутренней гармонии.



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