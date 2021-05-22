 

IT-специалист Мясоедов предупредил граждан в РФ о мошенничестве на сайтах знакомств

22.05.2021, 9:46, Разное
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IT-специалист Павел Мясоедов предупредил россиян о случаях мошенничества на сайтах знакомств. Подобные платформы с точки зрения кибер-представляют собой огромную угрозу.
В приложениях сайтов знакомств существует авторизация с паролем, при разработке на предмет различных ошибок анализируется вес программный код. Чем известнее компания, проводящая все эти манипуляции, тем более надежные системы используются. Однако принять во внимание все сразу не всегда получается.

Разработчики стараются постоянно улучшать сервис, чтобы увеличить интерес пользователей. Любое нововведение представляет собой добавление строк кода, поэтому появляется больше возможностей для действий мошенников. После взлома аккаунта злоумышленник получает персональные данные пользователя, информацию о местоположении.

Также на сайтах знакомств фиксируются случаи мошенничества с применением методов социальной инженерии. Пользователь находит привлекательную вторую половину, начинает вести переписку, чтобы втереться в доверие. Однако по ту сторону экрана зачастую сидит мошенник. Человека могут попросить перевести деньги, отправить видео или фото интимного характера.

Пользователям, чтобы защититься от подобных рисков, нужно проявлять аккуратность. Важно помнить, что собеседник из чата может преследовать корыстные цели.

Источник: 1prime.ru



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