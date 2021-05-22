 

Названы правила ухода за кожей в жару

22.05.2021, 9:46, Разное
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Эксперты рассказали, как нужно ухаживать за кожей в жару. Лето представляет собой самое настоящее испытание для нее. Высокие температуры провоцируют появление отеков, сухость кожи и жирный блеск.
Летом лучше отказаться от питательных кремов, а отдать предпочтение увлажняющим. Их необходимо наносить на кожу каждый день. В жару она становится намного жирнее, нежели обычно, однако все равно нуждается в качественном увлажнении. Из-за недостатка воды в организме может образовываться кожное сало. В процессе умывания необходимо использовать мягкие гели, эффективно очищающие кожу.

Выходя на улицу, важно наносить солнцезащитный крем. Этим средством можно пользоваться еще с весны, когда начинает греть солнце. Губительное влияние на кожу оказывают даже первые солнечные лучи. Летом данный крем стоит наносить на все части тела, которые остаются открытыми.

В жаркую погоду необходимо отдать предпочтение прохладному душу. Он удалит излишки пыли и жира, избавит человека от запаха пота. К тому же жара будет переноситься намного легче. В геле для душа должно присутствовать минимальное количество красителей, важно отказаться от агрессивных скрабов.

Летом лучше не посещать серьезные косметические процедуры, чтобы не наносить коже микротравмы. Рекомендуется не делать химические и лазерные пилинги. Важно ухаживать за ногами, ведь на них ложится огромная нагрузка в летние месяцы. После мытья стопы рекомендуется тщательно вытирать махровым полотенцем, следующим этапом станет нанесение увлажняющего крема. От отеков можно избавиться в состоянии лежа, подняв ноги вверх.

Источник: riafan.ru



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