Роза Сябитова отказалась от секса для здоровья

Популярная в РФ телесваха Роза Сябитова призналась, что отказалась от секса ради здоровья. Это произошло после операции по удалению матки.

По словам Розы Сябитовй, она не нуждается в сексуальной активности. Телесваха не хочет и не может родить ребенка, к тому же знаменитость не разделяет точку зрения о пользе половой жизни. Сейчас Сябитову интересуют совершенно другие вещи, например, красота и здоровье. После 50-ти лет важно еще больше следить за собой, поскольку дает о себе знать возраст.

После того, как ведущая перенесла операцию по удалению матки, то узнала мнение медиков о пользе регулярного секса. Каждый из врачей придерживается своей точки зрения. Однако все они сошлись на одном: после наступления определенного возраста сексом не нужно заниматься исключительно для здоровья.

Такой ответ успокоил Розу Сябитову, поскольку у нее нет желания тратить время и силы на секс. Она может вступить с кем-то в интимную связь, но только по большому желанию. Сейчас она больше думает о строительстве загородного дома, ремонтных работах и наследстве для внуков.

Источник: sobesednik.ru