Хакеры украли данные 4,5 млн пассажиров авиакомпании Air India

Крупнейшая авиакомпания Индии Air India сообщила об утечке личных данных своих клиентов: речь идет о данных паспортов, контактной информации и данных кредитных карт почти за 10 лет.

Данные пассажиров попали к хакерам после взлома швейцарской организации SITA, предоставляющей телекоммуникационные и IT-услуги в авиационной отрасли. Взлом затронул данные более 4,5 млн человек по всему миру, передает РИА «Новости».

«Нарушение касалось персональных данных, зарегистрированных в период с 26 августа 2011 года по 3 февраля 2021 года, и касалось имени, даты рождения, контактной информации, паспортной информации, информации о билетах, данные часто летающих пассажиров Star Alliance и Air India, а также данные кредитных карт», – сообщили в Air India, добавив, что не хранят коды проверки подлинности банковских карт.

Авиакомпания начала расследование инцидента, для чего привлекла внешних специалистов по защите данных и проводит меры по защите скомпрометированных серверов.

«В то время как мы и наш обработчик данных продолжаем принимать меры по исправлению положения, включая, но не ограничиваясь вышеизложенным, мы также рекомендуем пассажирам менять пароли везде, где это применимо, для обеспечения безопасности их персональных данных», – отметили в организации.

Ранее система здравоохранения Ирландии подверглась атаке хакеров, они потребовали выкуп, но страна отказалась платить.

Тогда злоумышленники опубликовали в сети личные данные первых 12 пациентов. Хакеры затребовали у страны 20 млн долларов. Прежде сообщалось, что файлы опубликовала хакерская группа ContiLocker Team.

После Ирландия заподозрила в кибератаке российских хакеров.