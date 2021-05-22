Политика: Америка готова пожертвовать интересами Украины

На этой неделе Госдеп США сообщил об отказе от введения санкций против оператора «Северного потока-2». Но потом Конгресс внес законопроект о новых санкциях против строящих газопровод организаций. Политологи объясняют это политической игрой Америки перед ожидаемой встречей лидеров РФ и США: Вашингтон использует газопровод как разменную монету. Но чего там хотят от Москвы взамен?

В пятницу в Конгресс США был внесен законопроект о новых санкциях против организаций, строящих «Северный поток – 2». Его авторы – группа сенаторов-республиканцев – оправдывают необходимость закона тем, что газопровод якобы позволит российскому президенту Владимиру Путину «контролировать союзников США в Европе» и тем самым ослабит американское влияние.

Судя по всему, законопроект стал откликом на решение Госдепа отказаться от планов ввести новые карательные меры в отношении оператора «Северного потока – 2». О таком решении стало известно в среду, а уже в четверг в Рейкьявике состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Дипломаты обсудили подготовку встречи лидеров двух стран – Владимира Путина и Джо Байдена. Как сообщается, беседа была миролюбивой и конструктивной.

То, как американская сторона ведет себя в преддверии саммита, похоже на подготовку козыря в предстоящей большой игре на саммите, полагают эксперты. «Белый дом объявляет послабление, приостанавливая санкции, оставляя за собой возможность в любой момент поменять свое решение», – объяснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Это обычная тактика американцев, заметил Дробницкий и провел параллель со знаменитой поправкой Джексона-Вэника. Эту поправку приняли еще в 1974 году и с тех пор разные американские администрации раз в полгода то смягчали, то ужесточали действие этого закона – в зависимости от политической конъюнктуры, напомнил эксперт. Как заметил политолог Малек Дудаков, аналогичным образом, администрация Трампа в 2019 году не дала ходу «санкциям из ада», которые Конгресс формально сумел ввести против банковской сферы России.

«Северный поток» в обмен на ось Москва – Пекин

«Разумеется, наша страна заинтересована в снятии западных санкций, – сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. – Нам было бы выгодно налаживание экономических отношений с Западом, обмен технологиями, беспроблемная поставка сырья, – в первую очередь, газа в Германию». Американцы могут выложить свой козырь – перестать мешать достройке «Северного потока – 2», делает вывод эксперт, а взамен попросить Россию воздержаться от дальнейшего расширения контактов с Китаем – главным на сегодня геополитическим противником США.

Аналогичные предположения, к слову, высказывают и украинские эксперты. «Решение по «Северному потоку – 2» коллективно принималось командой Байдена и показало, что США готовы идти на некоторые уступки, в том числе и по Украине. Основной вопрос – это Китай. Американцы не хотят толкать Россию к еще большему взаимодействию с Пекином», – сказал изданию «Страна» киевский политолог Константин Бондаренко.

Словно по совпадению, Москва и Пекин на этой неделе продемонстрировали, что продолжают курс на сближение. В среду Путин и председатель КНР Си Цзиньпин вместе дали старт очередному общему проекту – строительству 7-го и 8-го блоков Тяньваньской АЭС и 3-го и 4-го блоков АЭС «Сюйдапу» в Китае. «Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень», – сказал при этом Путин.

«Китайская карта» может стать сильным козырем России, позволяющим ставить условия США, полагают эксперты. Тем более, что, как указал Межуев, Вашингтон все сильнее нервирует усиление китайского влияния в традиционной зоне интересов США – в Европе. «Они опасаются, что Пекин станет их экономическим конкурентом и на этом континенте, тем более что у стран Европы не осталось особых стимулов сопротивляться китайскому влиянию», – отметил Межуев.

По его мнению, в Вашингтоне не могут не понимать: дальнейшая эскалация санкций против Москвы лишь усилит ее взаимодействие с Пекином, а, следовательно, торг по этому вопросу не исключен.

Украину могут вновь обидеть

«У нас есть еще один козырь – это страх европейцев перед эскалацией боев на юго-востоке Украины. Евросоюз боится оказаться втянутым в противоборство РФ и НАТО, оказаться полем для масштабной военной конфронтации», – отметил Межуев. Поэтому он особенно заинтересован в разрядке напряженности между Москвой и Вашингтоном по всем военным вопросам. «Хочется верить, что после встречи Путина-Байдена будет снижен градус в отношениях и решены вопросы, начиная от ядерного разоружения до Украины», – добавляет украинский политолог Бондаренко.

Приближение саммита, заметим, вызывает все большие опасения в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что видит риски от запланированной встречи в верхах США и РФ – в виде отмены санкций по «Северному потоку – 2».

«Это будет проигрыш США и личный – президента Байдена,

серьезная геополитическая победа РФ и новое перераспределение сил и влияния», – заявил Зеленский. Он не исключил, что США на такое пойдут, если «будут размениваться на что-то очень серьезное. Меня это беспокоит».

Вашингтон на днях дал Москве уже второй «пас», считают в Киеве: Украине отказались представить план действий по членству в НАТО (ПДЧ), отмечает украинский ресурс «Страна». Как известно, президент Владимир Зеленский просил предоставить Киеву этот план, представляющий собой по сути сценарий вступления в военный альянс. Он хотел услышать публичное обещание Запада о том, что на предстоящем 14 июня саммите альянса в Брюсселе он получит наконец ПДЧ. Однако пока глава Украины не получил даже простого приглашения прилететь в Брюссель в качестве гостя. А ведь его предшественник Петр Порошенко на аналогичных саммитах НАТО был завсегдатаем.

Как опасаются в Киеве, Байден в порядке «размена» с Путиным может не только открыть дорогу для «Северного потока – 2», но и публично отказать Украине в надеждах на ПДЧ. Такая уступка заметно снизила бы уровень российско-американской конфронтации.

Впрочем, как предполагает глава киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, позиция Байдена по украинскому вопросу, которую тот представит Путину, уже согласована с Зеленским. «Это было сделано во время визита в Киев главы Госдепартамента Энтони Блинкена», – сказал Фесенко газете ВЗГЛЯД.

Главной же проблемой для Зеленского остается «Северный поток – 2», считает политолог. «Понятно, что для американцев этот вопрос больше связан с Германией, чем с Украиной. Для Украины этот газопровод абсолютно невыгоден. Однако, думаю, и нам, и американцам нужно было раньше заниматься вопросом заморозки этого проекта», – считает Фесенко.

Тем временем, в пятницу Верховная рада выпустила обращение к Конгрессу США с призывом ввести санкции против всех участников проекта «Северный поток – 2», в том числе оператора «Nord Stream AG», дабы остановить достройку газопровода. Свою позицию украинские парламентарии пояснили борьбой с якобы намерениями РФ использовать проект «в качестве энергетического оружия», сообщил ТАСС.

«Сегодняшнее обращение… по поводу проигранной битвы за транзит газа от «государства-агрессора» ясно символизирует беспомощность перед лицом неизбежного», – заметил по этому поводу на своей странице в Facebook депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», член украинской делегации в ПАСЕ Олег Волошин.

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