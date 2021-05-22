Ростех приступил к испытаниям макетов новой высокоточной ракеты «Монолит»

Научно-производственный концерн «Техмаш» (входит в Ростех) начал испытания макетов новейшей высокоточной авиационной ракеты «Монолит» калибра 122 мм, сообщил исполнительный директор предприятия Александр Кочкин.

Кочкин сообщил, что «разработка корректируемой ракеты «Монолит» ведется в инициативном порядке», в данный момент «проводится эскизно-техническое проектирование и стендовые испытания макетов с целью уточнения основных конструктивных и технических характеристик», передает РИА «Новости».

Отмечается, что «при получении положительных результатов с государственным заказчиком будет прорабатываться вопрос о постановке опытно-конструкторской работы, сроках ее проведения, источниках финансирования».

Исполнительный директор уточнил, что говорить о сроках государственных испытаний «Монолита» пока рано.

«Монолит», как ожидается, будет иметь высокую точность поражения целей. Коррекция ракеты должна производиться на конечном участке траектории. Другие технические характеристики разглашению пока не подлежат.

Ранее Ростех запустил 3D-принтер для создания крупных деталей авиадвигателей.