Короткая длина и яркий цвет испортят образ: как носить юбку-карандаш, если есть животик (фото)

Некоторые полные женщины опасаются носить юбку-карандаш, поскольку считают, что присутствующий животик испортит образ. Такой подход является ошибочным, поскольку удачно подобранные вещи способны сделать лук еще более привлекательным. Вот несколько советов стилистов, которые помогут вам выбрать свою модель.

Выбирайте юбку-карандаш с высокой талией

Вам следует остановить свой выбор исключительно на юбке-карандаше с высокой талией. Пояс должен быть высоким и относительно свободным. Не стоит слишком сильно его затягивать для того, чтобы казаться стройнее.

Наоборот, тонкий узкий пояс «делит» фигуру пополам, сжимают половину тела, и фигура выглядит более объемной. Высокая талия поможет вам «разгладить» животик, визуально «вытянет» силуэт. Вы будете казаться более высокой и стройной.

Откажитесь от коротких юбок

Не следует отдавать предпочтение коротким юбкам, даже если ваши ноги являются длинными и стройными. Крой карандаша оригинальный и заключается в том, чтобы сделать верхнюю часть шире, а нижнюю заузить. Получается, что вы оставляете именно верхнюю часть, которая подчеркивает массивность бедер. А нижнюю, функция которой заключалась в «вытягивании» силуэта, вы убираете.

Фигура лишается гармоничных пропорций, акцент остается именно на животике, который, по сути, необходимо скрыть. Поэтому выбирайте юбку, длина которой будет ниже колен, и ни в коем случае не останавливайтесь на фасоне с короткой длиной. Помните и о том, что слишком свободная модель будет визуально вас полнить. Поэтому старайтесь придерживаться правила точного размера: юбка не должна сильно облегать фигуру, а также не желательно, чтобы она была чрезмерно широкой.

Не выбирайте яркие цвета и принты

Поскольку вашей целью является спрятать присутствующий животик, откажитесь от ярких цветов и принтов. Выбирайте темные оттенки, чтобы юбка визуально делала вашу фигуру стройнее. Подойдут черный, темно-коричневый, темно-синий или другие насыщенные цвета. Относительно принтов, будьте с ними очень осторожны. Эксперты советуют вообще отказаться от тканей с рисунком (особенно горизонтальной полоски).

Постарайтесь сделать юбку удачным дополнением, привлекая внимание к верху. Отдайте предпочтение светлому верху или сосредоточьте оригинальные принты именно на нем. Тогда появится баланс, который поможет подчеркнуть достоинства и искусно скрыть некоторые недостатки (например, животик и широкие бедра).

Используйте простой дизайн и вертикальные рисунки

Будет мудрым решением выбрать юбку-карандаш с вертикальным рисунком. Например, линии или другие принты будут «работать» на вас, визуально вытягивая фигуру и делая ее более стройной.

Сочетайте оригинальные цвета, это будет создавать очень привлекательный и стильный образ. Откажитесь от присутствия дополнительных деталей. В вашем случае стоит отдать предпочтение более простым фасонам. Можно добавить в качестве элемента разрез, однако не стоит перегружать модель обилием карманов, оборок и пуговиц.

Выбирайте правильный верх

Остановите свой выбор на прилегающем топе, наденьте сверху стильный жакет. Все это поможет сделать образ целостным и отвлечь внимание от присутствующего животика. Помните о том, что топ должен быть удлиненным, то есть, обязательно прикрывать область талии и живота (ни в коем случае не обнажать этот участок). Постепенный переход от верха к юбке позволит вам распрямить все лишние выпуклости. Топ – животик, а жакет – складки на бедрах.

Если хотите выглядеть выше и стройнее, сделайте юбку немного короче. Однако помните о том, что позволяется не более двух сантиметров выше коленей. В противном случае возникнет эффект, о котором было сказано выше. То есть, слишком большой акцент на верхнюю часть силуэта «сработает» против вас и не только не скроет, а прибавит несколько лишних килограммов на животе и бедрах. Отличным вариантом станет топ с запахом. Сегодня запах находится в тренде, к тому же, такой фасон верха очень идет представительница прекрасного пола с пышными формами и большой грудью.

Остановите свой выбор на удачной обуви

Если вы планируете носить юбку-карандаш в офис или на любые другие официальные мероприятия, наденьте каблук. Благодаря ему, ваш рост будет визуально казаться выше, а силуэт – стройнее. Это классическое сочетание деловой юбки и каблуков (шпилек) является беспроигрышным. Наряд будет строгим и в то же время стильным, привлекательным и женственным.

Однако если вам тяжело ходить на каблуках, не огорчайтесь. Подберите туфли-лодочки или другую удобную обувь на плоской подошве. Главное – это чтобы она была качественной и подходила по цвету и фасону. Помните о том, что комфорт является приоритетным, поэтому исходите из этих характеристик. Если вы все же выберите туфли или босоножки, в которых невозможно ходить, ваша походка будет тяжелой и непривлекательной, что негативно отразиться на восприятии образа в целом.

Правильно носите юбку

Помните о том, что для ношения юбки-карандаша также необходимо умение. Прежде всего, выберите утягивающее нижнее белье, которое будет плотно прилегать к телу, и которого не будет видно сквозь непосредственно саму юбку. В качестве верхней части также выбирайте правильные фасоны, которые помогают все «контролировать».

Например, правильно подобранный бюстгальтер или боди помогут в первом случае сделать форму груди более привлекательной, а во втором – скрыть все выпуклые складки на коже (разгладить то, что вы пытаетесь спрятать). Продумайте образ в целом, начиная с фасона, длины и расцветки юбки и заканчивая обувью, не выпуская из виду одежду для верха. Тогда вы будете выглядеть стильно и эффектно, а ваша фигура станет стройной и привлекательной.