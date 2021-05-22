В 2022 году с Земли будет виден взрыв далекой звезды

Примерно 1800 лет назад в далекой галактике взорвалась звезда, что и стало причиной зарождения нового светила, поясняют специалисты по астрономии. Однако только сейчас у землян появляется возможность наблюдать за этим уникальным явлением.

Разумеется, что причиной задержки является огромное расстояние, которое разделяет нас и ту самую звезду. Астрономы говорят, что уникальное событие рождение новой звезды после взрыва можно будет наблюдать в телескопы уже в 2022 году.

Для этого необходимо будет направить объективы на созвездие Лебедя. Рождение новой звезды будет сопровождаться очень яркой вспышкой. Не исключено, что она затмит собой сияние большинства светил на небосводе, отмечают ученые.