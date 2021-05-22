 

Против закона о ремонте выступают крупные корпорации

22.05.2021, 8:54, Новости дня
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Обычно три компании – Apple, Microsoft и Google – встречаются в судах как противники, выдвигающие друг к другу разные претензии. Но в данном случае гиганты ИТ-индустрии решили объединить свои усилия, чтобы противостоять новому закону о ремонте электронных устройств, недавно принятом в Соединенных Штатах.

По мнению представителей компаний, закон может полностью изменить условия работы на рынке электронных гаджетов. Причем, от этого не выиграют ни производители, ни потребители.

Закон, в частности, предусматривает право потребителей осуществлять ремонт купленных устройств не только в фирменных сервисных центрах. Это значит, что нужно менять конструкцию смартфонов, планшетов и прочих гаджетов, что само по себе выглядит абсурдным, говорят специалисты.



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