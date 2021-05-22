Ученые раскрыли основную причину возникновения болезни Альцгеймера

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили механизм возникновения одного из опасных и массовых заболеваний мозга – болезни Альцгеймера. Результатом стало понимание динамики производства белка бета-амилоида, играющего ключевую роль в развитии недуга.

Отправной точкой исследования стал тот факт, что до настоящего времени точные причины смертельной формы деменции не были выявлены медиками. Со своей стороны ученые, представляющие Массачусетскую больницу общего профиля (США), доказали, что формирование бета-амилоида происходит в аксонах нейронов и других структурах клеток, которые принимают участие в процессе передачи нервных импульсов. В ходе научной работы исследователи воспользовались трехмерными культурами нервных клеток, служащими примитивной моделью мозга, пострадавшего от болезни Альцгеймера. Они осуществили биохимический анализ, выявивший предшественника бета-амилоида и его пальмитированного варианта (palPP), а также разобрались с поведением МАМ внутри аксонов.

Медики выяснили, что именно МАМ обеспечивает доставку palPP на клеточную поверхность, где и происходит высвобождение белка в виде бета-амилоида. Причем данная функция выполняется исключительно в аксонах, подверженных наибольшим повреждениям от бета-амилоида. Чтобы блокировать рецептор сигма-1 (S1R), обеспечивающий сборку МАМ, исследователи использовали лекарственный препарат – и в результате продукция патогенного белка была снижена.

Резюмируя, исследователи пришли к выводу, что S1R может стать рычагом, который способен замедлить или даже остановить болезнь Альцгеймера уже на ранней стадии. Материалы научной работы были опубликованы в Cell Reports.

Источник: doctor.rambler.ru