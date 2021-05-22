США оставит Украину без транзита газа независимо от «Северного потока — 2»

Власти США не интересует безопасность и экономика каких-либо других стран, в том числе, и Украины. Независимо от того, будет ли достроен «Северный поток — 2», Вашингтон оставит Киев без транзита газа.

Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2» и существующих международных отношений. По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, в любом случае Соединённые Штаты будут традиционно отстаивать только свои интересы. Украина же будет снова всего лишь пешкой в игре Вашингтона.

По убеждению Юшкова, США не выгоден транзит газа по территории других государств. Борьба Белого дома с «Северным потоком — 2» направлена отнюдь не на защиту интересов Украины. Как известно, при введении в эксплуатацию этой магистрали, Киев потеряет существенную долю доходов, формирующих национальный бюджет.

Как только Соединённым Штатам удастся перекрыть возможность достройки «Северного потока — 2», они сразу же сделают то же и с трубопроводом, идущим по территории Украины. Американцам российское топливо не нужно, поэтому в Вашингтоне стремятся любыми путями устранить конкурентов на европейском рынке. Добившись своего, Штаты смогут стать монополистами, диктуя потребителям в ЕС свои условия.

Стоит отметить, что согласно договору «Газпрома» с представителями Украины, до 2024 года Киеву необходимо прокачивать 40 миллиардов кубометров газа. Причем платить ему придется за этот объем, даже если голубое топливо не было использовано. По этому же соглашению Киев может остаться транзитером и после окончания срока действия договора, но обороты газа уже будут намного меньшими.

Источник: ytro.ru