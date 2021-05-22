 

СМИ рассказали о последних годах жизни Любови Полищук

22.05.2021, 8:48, Разное
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Появилась информация о последних днях жизни популярной российской актрисы Любови Полищук. 21 мая ей могло бы исполниться 72 года.
У Любови Полищук на позвоночнике образовалась злокачественная опухоль. Существует предложение, что онкологию могли спровоцировать травмы, полученные актрисой. Однажды на съемочной площадке фильма «12 стульев» артистка сильно ушиблась. Сценарий предполагал, что Полищук должна была резко упасть во время исполнения танца. Кто-то убрал матрас, который служил в качестве страховки. Кроме того, актриса попадала в аварию.

Несмотря на плохое самочувствие, Любовь Полищук не позволяла себе пропускать съемки. Незадолго до смерти актриса вместе с мужем приезжала в гости к сыну. Алексей Макаров вспомнил, что его мать надела красивое платье и туфли на каблуках. В тот момент она испытывала дикие боли, но продолжала смеяться и петь.

Мать Любови Полищук рассказывала, как скончалась ее дочь. Когда состояние знаменитости сильно ухудшилось, ее отправили в Израиль. Актрисе в больнице внезапно стало плохо, она стала хрипеть и вздохнула в последний раз.

Источник: news.rambler.ru



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