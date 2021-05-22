21 мая боевики на Донбассе открывали огонь восемь раз, пострадало трое украинских военных – штаб ООС

“Вблизи Катериновки оккупанты открывали огонь из артиллерийских установок 122-мм калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Водяного российско-оккупационные войска два раза осуществили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Новоселовки противник дважды вел огонь из минометов 82-го калибра. Вблизи Песков враг применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы. В районе поселка Луганское оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Гнутово – еще и из стрелкового оружия”, – сообщили в штабе.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих были ранены, еще один получил боевое травмирование.

“Состояние здоровья украинских защитников – удовлетворительное”, – сообщили в пресс-центре.

С начала суток 22 мая зафиксировано два нарушения режима тишины со стороны боевиков.

“Вблизи Песков оккупанты совершили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Причепиловки противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевых потерь в результате вражеского огня нет. На обстрелы противника наши военные открывали огонь”, – говорится в сообщении.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб ООС неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

В 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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