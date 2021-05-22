В Украине за сутки подтвердили 4,6 тыс. случаев COVID-19

Среди заболевших – 108 медиков и 269 детей.

Умерло за сутки 178 пациентов с коронавирусом, выздоровело – 12-586, госпитализированы 1665 человек.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 179 988 случаев коронавируса, умерло 49 279 человек, выздоровело 1 941 625 пациентов.

За сутки в Украине сделали 62 750 тестов на коронавирус, из которых 27 443 методом ПЦР, 11 957 – методом ИФА, а также 23 350 экспресс-тестов на антиген.

С начала эпидемии в Украине сделали почти 1 млн ПЦР-тестов.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

7 мая 2021 года тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны эпидемии. Он отмечал, что на пике эпидемии в больницах находилось 44 тыс. пациентов на кислородной терапии.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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