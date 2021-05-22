В Украине за сутки сделали почти 17,6 тыс. прививок от коронавируса

6091 человек за сутки получил первую дозу вакцины, 11 492 – вторую.

“С начала прививочной кампании привито 977 011 человек, из них получили одну дозу – 977 009 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) – 72 302. Всего проведено 1 049 311 прививок”, – говорится в сообщении.

Контекст:

В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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