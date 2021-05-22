Стали известны сроки начала производства «Спутника V» в Индии

Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» в Индии начнется в августе, сообщил посол страны в РФ Датла Бала Венкатеш Варма.

Дипломат уточнил, что в Индию уже поставлены две партии российской вакцины, передает РИА «Новости».

Первая партия «Спутника V» была доставлена в индийский город Хайдарабад, где находится штаб-квартира компании Dr. Reddy’s Laboratories Ltd, 1 мая.

Ранее стало известно, что в Индии местные жители начали делать идолы коронавируса, чтобы «задобрить» инфекцию и остановить пандемию: общее число заразившихся в стране достигло 26 млн человек.