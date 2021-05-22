YouTube решил вставлять рекламу в любое видео без согласия правообладателей

С 1 июня YouTube начнет вставлять рекламные ролики в любое видео на своей платформе без согласия правообладателей, свидетельствует сообщение об изменении правил пользовательского соглашения.

В новых правилах сказано, что YouTube получает право «монетизировать любой контент на платформе, и реклама может появляться на каналах, не входящих в партнерскую программу». Доход от рекламы на каналах, которые недостаточно популярны или не стремятся к получению прибыли, будет забирать YouTube. Для американских пользователей изменение действует уже с ноября, передает ТАСС со ссылкой на Entrepreneur.

Напомним, в марте компания Google, которая владеет YouTube, сообщила, что может обязать видеоблогеров платить налог за доходы, получаемые от просмотров их контента жителями США. Google ссылается на требования Службы внутренних доходов США.

В мае мессенджер WhatsApp начал заставлять пользователей соглашаться со своими спорными новыми условиями обслуживания. Недовольство юзеров вызвано тем, что их личные данные – номера телефонов, транзакции и IP-адреса – будут передаваться в Facebook.