Депутат парламента Греции обратилась в МИД из-за нарушения в ЕС прав греков Крыма

Депутат парламента Греции от партии МЕРА25 Мария Апатзиди обратилась к министру иностранных дел Никосу Дендиасу с призывом отменить запрет на право греков Крыма посещать страну, так как, по ее мнению, санкционная политика Европейского Союза (ЕС) не служит интересам Европы, она только добавляет проблем.

Апатзиди в письме в МИД ссылается на заявление греческого клуба «Друзей Крыма», в котором говорится, что из-за санкций сложилась немыслимая ситуация, и грекам Крыма запрещено выезжать в Грецию из-за несогласия ЕС с политикой Москвы, передает РИА «Новости».

«Политика санкций Европейского Союза не служит европейским интересам, напротив, она только добавляет проблем и разногласий Старому континенту, который страдает от такой политики. Единственные интересы, которые она может обслуживать, – это интересы недальновидных и устаревших политиков трансатлантических «союзников», которые их диктуют. Для обслуживания этих интересов, и только их, чуждых и для Греции, и для Европы в целом, греческое политическое руководство обрекает часть эллинизма на запрет на въезд в Грецию», – говорится в письме.

Она указала, что у Греции есть особая привилегия – объединять народы и культуры, так как она занимает особое место на карте мира, на перекрестке народов и их путей, со своей великой культурой, которая формировалась на протяжении веков в результате непрерывного взаимодействия с десятками других культур в регионе и за его пределами, и особенно с ее людьми, которые живут и творят во всех уголках планеты, не забывая о своем происхождении и истории.

«Эта привилегия в то же время является и ее долгом перед человечеством и перед Европой особенно. Греция не может быть ничем иным, как органом мира, сотрудничества и единства народов. Она не может представлять что-то иное, кроме Европы, уважающей потребности и интересы, но также и право на самоопределение своих народов», – говорится в письме.

Депутат подчеркнула, что Европа не должна жертвовать благополучием и мирным сосуществованием народом во имя узких интересов, тем более чужих.

«МИД Греции слепо следует требованиям Евросоюза, даже если они противоречат защите прав греков, будь то граждане, или будь то греки по происхождению, в многострадальном регионе Крыма», – указала Апатзиди.

Она также выразила мнение, что Украина могла бы быть «мостом между государствами Европейского Союза и Россией, выступая как гармоничное поле для развития отношений между ними», однако страна из-за ситуации на востоке и «при содействии и поддержке Соединенных Штатов Америки, НАТО и центральных европейских государств, некоторые из которых составляют ядро Европейского Союза», превращается в поле конфликта между Западом и Россией.

«Как партия, МЕРА25 в первую очередь озабочена правами жителей и лишь во вторую очередь интересами государств. Для защиты политических прав и прав человека жителей востока Украины, мы с беспокойством и озабоченностью следим за развитием событий», – добавила депутат.