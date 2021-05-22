Любовь дается очень тяжело: 3 знака зодиака, которым трудно влюбиться

Есть три знака зодиака, для которых поиск настоящей любви — целое испытание. И дело вовсе не в отсутствии подходящих партнеров, проблема в них самих. А о том, какая именно, расскажем ниже.

Скорпион

Скорпионы очень закрыты, хоть и весьма притягательны для противоположного пола. К тому же Скорпион — невероятный сластолюбец и мастер манипуляций. Многие представители этого знака предпочитают вступать в краткосрочные отношения, не требующие установления обязанностей и правил. Они легко влюбляют в себя других, но сами почти не попадаются на крючок. Влюбить Скорпиона в себя — задача со звездочкой.

Единственный способ задеть Скорпиона за живое — быть с ним в меру холодной, но при этом таинственной и загадочной. Тогда-то его сердце и дрогнет. И если Скорпион доверился, можно смело считать, что он ваш навеки.

Телец

Тельцы — практичные и очень вдумчивые люди, которые никогда не станут делать что-то просто так (и уж тем более бросаться в чувства как в омут с головой).

Любой Телец подходит к выбору постоянного партнера разборчиво, тщательно примеряясь к нему по всем параметрам. Зато к моменту наступления влюбленности Телец знает о своем объекте симпатии буквально все.

Нелогичной влюбленности у них не случается, ведь рациональный подход несовместим с таким ходом событий. Любовь с первого взгляда — это тем более не про Тельцов. Они скорее обдадут незнакомого человека холодком, чем влюбятся в него.

Тельца можно покорить своей прямолинейностью и искренностью. В отношениях с представителем такого знака не будет лишним и терпеливость — у них все развивается медленно, но верно.

Дева

Девы очень прагматичны, рациональны и невероятно придирчивы ко всему, что их окружает. Что уж говорить о партнере, которого они выбирают на всю жизнь.

Девы никогда не бросаются в омут с головой, даже в постоянных отношениях они не забывают о трезвости и эмоциях, на поводу у которых часто идут некоторые другие знаки. Зато с таким партнером — как за каменной стеной, к тому же Девы очень верны.

Чтобы влюбить в себя Деву, нужно открыться ей и совершенно искренне влюбиться самому. Мужчину-Деву привлекает только самодостаточная женщина, практичная, без розовых очков. С женщинами дела обстоят так же. При этом партнер Девы всегда должен выглядеть идеально, а не только в момент первой встречи. Увы, найти партнера, идеально подходящего по всем параметрам, довольно сложно. От этого у Дев и случаются проблемы с поиском родной души. Зато когда они ее находят, точно не оставляют.