Что будет, если в горшок с рассадой положить волосы: результаты эксперимента

Один из зарубежных блогеров поделился с пользователями Сети простым лайфхаком оживления комнатных цветов с помощью собственных волос. По словам 31-летнего Армена Адамджана, пряди волос могут быстро реанимировать погибающие растения.

Нестандартная идея

Провести такой необычный эксперимент блогер решил из любопытства. Сначала Армен посадил в два горшка одинаковые цветы. Затем в землю в одном из горшков закопал собранные с расчески собственные волосы. По словам блогера, в последующем он заметил, что цветок в горшке с волосами начал развиваться гораздо быстрее второго цветка — того, в горшке которого волос не было.

По словам блогера, ему часто приходят в голову разного рода спонтанные необычные идеи по благоустройству дома, выращиванию растений, рассады и пр. Так было и на этот раз. Проснувшись однажды утром и причесавшись, Армен вдруг задумался о том, где можно использовать оставшиеся на расческе волосы, и решил провести эксперемент с цветком.

Почему происходит такой эффект

По словам Армена, благотворное влияние на рост растений волосы человека, так же как и, к примеру, шерсть животных, оказывают благодаря тому, что в них содержится азот. В последующем блогер провел тот же эксперимент и с другими комнатными растениями. И всегда, по словам Армена, после добавления такого «удобрения» растения начинали развиваться быстрее.

Как говорит блогер, этот эффект все же его немного удивил. Растения начинали расти быстрее, несмотря на то что процесс биоразложения волос в почве является довольно-таки длительным.

Нехватка азота

Азот — очень важный элемент питания растений. Если его будет не хватать в почве, листья и стебель цветка начнут желтеть и увядать. Конечно, растение можно подкормить и каким-нибудь химическим или органическим азотным удобрением. К первому виду относятся, к примеру, аммиачная селитра и мочевина. Органический азот — это навоз, компост и перегной.

Азот и селитру при желании удобрить растения разводят водой в количестве 1 ч. л. на литр. Навоз и перегной можно закапывать в землю или просто мульчировать им почву в горшке.

Использование обычных удобрений таким образом — задача совершенно несложная. Однако навоз в городской квартире найдется, конечно, не у каждого любителя цветов. Иногда бывает так, что цветовод забудет и купить минеральное или комплексное удобрение для выращиваемых растений.

Таким образом, если у вас дома нет удобрений, а ваш любимый цветок вдруг начал желтеть и увядать, по мнению Армена, стоит использовать собранные с расчески волосы.

Это позволит спасти цветок и ко всему прочему будет еще и совершенно бесплатно.

Реакция пользователей Сети на лайфхак блогера

О том, как он удобрял цветы волосами, Армен снял короткое видео и выложил его в “ТикТок”. За несколько дней это видео, снятое креативным блогером, было просмотрено более 28 000 раз. При этом пользователи Интернета поставили Армену 8000 лайков.

Оставили, конечно, подписчики блогера под снятым им видео и множество положительных комментариев. К примеру, один из зрителей, посмотревших ролик, написал: «Потрясающе, спасибо за лайфхак». Другой оставил такой комментарий: «Супер! Домашнее бесплатное удобрение!»