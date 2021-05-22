«Русский народ должен гордиться тем, что дал нам оружие»

Высокопоставленный член ХАМАС — о причинах войны с Израилем и «слепой ярости» двух млрд мусульман.

Фото: EPA-EFE

Когда идет война, тем более когда она не исторический эпизод, а очередное следствие многолетнего и ожесточенного противостояния, важно понять не только объективные интересы враждующих, но и то, какими они видят мир и конкретные действия — как свои, так и противников. Вне зависимости от того, разделяем мы эти взгляды или нет, отражают они реальность или создают пропагандистское обеспечение целей.

Именно эту задачу решает интервью, взятое для «Новой» Вадихом Эль-Хайеком у представителя одной из конфликтующих сторон. На вопросы корреспондента газеты отвечает Усама Хамдан, член политбюро ХАМАС, ответственный за международные отношения, официальный представитель ХАМАС в Ливане.

Интервью было взято до решения сторон о прекращении огня, но это мало что меняет в содержании высказанных оценок.

— Усама, в чем вы видите причину нынешних столкновений в Газе?

— Несомненно, причина последних событий — в покушении Израиля на наши святые места в Иерусалиме и на район Шейх Джаррах. Проблема корнями уходит в тот день, когда Трамп признал Иерусалим столицей еврейского государства — а Восточный Иерусалим является частью этой столицы. С тех пор Израиль предпринимает методичные попытки изменить демографические характеристики города, сделать его «более еврейским». Все знают, что после израильской оккупации города в 1967 году уже были подобные попытки демографического инжиниринга — и до сих пор они не увенчались успехом. Возможно, небольшие успехи у представителей еврейского государства были, когда они расширили город и присоединили к нему ряд вновь образованных поселений, вынеся при этом за городскую черту некоторые традиционно арабские кварталы, такие как район Селван, например. Но, несмотря на все это, внутри Старого города большинство по-прежнему составляет арабо-палестинское население. Израильтяне ввели всевозможные запреты, касающиеся святых мест — как христианских, так и мусульманских, — чтобы изгнать палестинцев (В Палестинской автономии есть незначительное христианское меньшинство — около 1% на Западном берегу Иордана и менее 1% в секторе Газа. — В. Х.), но палестинцы все равно оставались там. И вот теперь израильтяне натравили на палестинцев экстремистские группы, которые пытались нарушить святость мечети Аль-Акса (речь идет о продолжавшихся с апреля столкновениях вокруг мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме — между мусульманами, с одной стороны, и ультраправыми еврейскими группировками — с другой. В столкновения оказалась втянута и израильская полиция. Именно эти уличные стычки и стали прологом к «горячей фазе» нынешнего конфликта. — В. Х.);

израильтяне фактически освободили свою полицию от необходимости охранять христианские религиозные церемонии.

А дальше — вся эта битва за район Шейх Джаррах, расположенный в самом сердце Старого города (речь идет еще об одном «катализаторе» войны: в израильском суде идет продолжительный процесс о выселении палестинских семей из домов в старом квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме и заселении в них еврейских семей. Решение суда отложено на месяц из-за вооруженного конфликта. — В. Х.). Если представителям еврейского государства удастся захватить этот район, это будет большой успех в процессе изменения демографической ситуации в Иерусалиме. В городе добавится еврейского населения.

И вот после всех этих событий жители земель, оккупированных в 1948 году, и жители Западного берега объединились в протесте. На улицы Восточного Иерусалима вышло много людей, и сопротивление (ХАМАС. — В. Х.) потребовало у врага (израильтян. — В. Х.) прекратить свои провокационные действия. Однако враг не остановился, поскольку думал, что палестинцы слабы. Все это и привело к израильской агрессии в Газе.

Усама Хамдан. Фото: Getty Images

— Но большинство СМИ в РФ и на Западе именно ХАМАС обвиняют в нанесении первого военного удара.

— Мы не можем рассматривать военный удар в качестве отправной точки этого конфликта. Отправной точкой была отмена выборов в Иерусалиме (Израиль запретил проводить среди палестинского населения Восточного Иерусалима голосование в ходе парламентских и президентских выборов в Палестинской автономии (эти выборы должны были состояться 22 мая и 31 июля соответственно). Позднее именно этим решением израильских властей лидеры Палестины и ХАМАС обосновали полную отмену выборов в автономии. — В. Х.), угроза осквернения мечети Аль-Акса и насильственное выселение палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. Мы попытались дать отпор на уровне политическом и дипломатическом — но все это ни к чему не привело.

Мы дали израильтянам достаточно времени, чтобы прекратить провокации, но они этого не сделали.

Наши требования не выходили за рамки возможного: мы просили остановить агрессию против мечети Аль-Акса, мы просили прекратить попытки сорвать ежегодный праздник схождения Благодатного огня в храме Воскресения Христова: израильтяне пытались запретить эту церемонию под предлогом того, что она может вызвать пожары — однако такого никогда не случалось, за всю историю этого древнего ритуала (Численность паломников на церемонии схождения Благодатного огня в этом году действительно была ограничена властями Израиля — однако, согласно официальной версии, вовсе не из-за пожаропасности, а по причинам, связанным с пандемией ковида. — В. Х.). И никакие политические усилия палестинской стороны не убедили Израиль. Поэтому силы сопротивления должны были отреагировать на все это.

— Военная операция продолжается вторую неделю. Ракеты ХАМАС достигли Тель-Авива, Ашдода, аэропорт Бен-Гурион закрыт… Расскажите нам о гуманитарной ситуации в Газе и о положении на фронтах.

— Позвольте мне начать с военной стороны. Мы не можем сравнивать возможности и вооружение сопротивления (ХАМАС. — В. Х.) с возможностями и оружием противника. У них — полностью обученные и хорошо оснащенные вооруженные силы. Известно, что израильская армия считается пятой по силе в мире, они способны нанести большой вред палестинцам и другим людям. Наши возможности скромны. Тем не менее ХАМАС изо всех сил старается бить именно по военным целям и объектам безопасности. Когда мы выбрали целью аэропорт Бен-Гурион, мы сделали это не просто потому, что это аэропорт. Мы сделали это потому, что он использовался в качестве военной авиабазы, истребители и бомбардировщики вылетали оттуда, чтобы убивать палестинцев. Вот поэтому, а также из-за того, что очевидных палестинских военных целей не так много, израильтяне начали наносить удары по гражданским зданиям, прекрасно зная, что в этих зданиях нет присутствия ХАМАС: наши бойцы не живут, как гражданские, в жилых домах, а в некоторых из разбомбленных высоток размещались офисы и компании, не имеющие отношения к ХАМАС. Эти здания были выбраны целью, именно чтобы нанести наибольшие потери гражданскому населению (многие мировые СМИ, однако, распространили видео о том, как именно Израиль наносит удары по крупным домам в секторе Газа. Согласно их информации, нанесению удара предшествует заблаговременное уведомление обитателей дома о предстоящей атаке. — В. Х.).

Дым над городом Газа после его обстрела израильскими войсками. Фото: EPA-EFE

На сегодняшний день погибли 200 гражданских лиц, треть из которых — дети и около 20% — женщины. Когда гибнут женщины и дети, это означает, что они были убиты в своих домах, во время сна. Некоторые семьи были полностью вычеркнуты из жизни: отец, мать и дети погибли. Есть такие семьи, где в живых остались только младенцы. Ребенку, например, всего несколько месяцев. Гуманитарная ситуация ужасна, электричество отключается. В Газе извечная проблема с электричеством, там свет и раньше давали лишь на 8 часов в сутки — а теперь дают вообще только на 2 часа в день. Это катастрофа. Ощущается нехватка медикаментов и медицинского оборудования. Среди жертв израильских бомбежек есть врачи и медсестры: израильские самолеты бомбили окрестности больниц, потому что израильтяне были уверены, что в больницах и вокруг них сосредоточены члены ХАМАС. Но это было неправдой. Есть нехватка продовольствия — Газа сейчас находится в полной блокаде. Но у нашего противника, на другой стороне, ничего подобного не происходит. Мы делаем все возможное, чтобы пощадить (их) мирных жителей, но враг, нападая на наших гражданских, пытается спровоцировать нас, заставить нас стать такими же, как он. Но если такое произойдет, жертва и преступник станут равны. Наши люди понимают, что самопожертвование — единственный выход. Политический компромисс наткнулся на стену. Трамп закрыл дверь для компромисса, и Байдену до сих пор не удалось вновь открыть ее.

— Однако во всем мире, и здесь, в России, те же обвинения предъявляются ХАМАС. Вас обвиняют в том, что ваши ракеты не делают различий между гражданскими лицами и солдатами, некоторые говорят, что число погибших среди израильских гражданских лиц выше, чем среди израильских солдат. Как вы это прокомментируете?

— Если бы это было правдой и если бы число мирных израильтян, убитых нашими ракетами, было больше, чем число погибших израильских солдат, мы бы увидели это по всем телевизионным каналам мира. Нетаньяху в своем недавнем заявлении сообщил, что (в результате одной из атак) 10 израильтян были убиты, и что семь из них были солдатами, а только трое — гражданскими. Это по израильским цифрам, не по нашим. И это солдаты, убитые в бою. А если мы посмотрим на другую сторону конфликта, на палестинцев, то мы увидим, что число женщин и детей, убитых в результате израильских бомбардировок, достигает 50% от общего числа жертв. Так кто бьет по гражданским? Израиль или ХАМАС? Очевидно, что израильтяне лгут, и они сами верят в свою собственную ложь. Но цифры не лгут.

— Вопрос, который живо интересует всех здесь, в России: откуда у ХАМАС такое большое количество ракет российского производства, которые используются для атак на Израиль?

— Я думаю, что русский народ должен гордиться тем, что он дал угнетенным народам мира оружие, с помощью которого они могут защитить себя. Это оружие было отправлено в наш регион в 60-х и 70-х годах и до сих пор имеется у нас в большом количестве. В основном я имею в виду «Калашников», «Град», «Катюшу». Но вопрос, который на самом деле должен всех волновать, заключается в том, откуда у израильтян самое современное западное и европейское оружие. 120 самолетов, которые бомбили Газу в одну из прошлых ночей, — это самые современные американские самолеты. Бомбы, убивающие палестинцев, — тоже американские. Подводные лодки — немецкие и американские. Так почему же всех возмущает то, что у палестинцев оружие 70-летней давности, в то время как израильтяне вооружены новейшим и самым разрушительным оружием?

— В последние дни по Израилю были выпущены ракеты из Сирии и Ливана. Является ли это сигналом о том, что в поддержку палестинцев могут открыться другие фронты?

— (Битва за) Иерусалим касается не только палестинцев. Более того, она касается не только мусульман и не только арабов. И если лидеры некоторых стран готовы отказаться от своей ответственности, это не означает, что и жители этих стран будут делать то же самое.

До сих пор мы как-то справлялись сами. Но в тот момент, когда израильская агрессия достигнет критической точки, я уверен, что они столкнутся со слепой яростью двух млрд людей, которые считают Иерусалим центром своей веры и жизни. То, что до сих пор происходило в соседних странах, является дезорганизованной и раскоординированной реакцией на происходящее. Но это четкий сигнал израильтянам и всем остальным: если давление на палестинцев усилится, все может выйти из-под контроля, и ситуация для Израиля станет намного сложнее.

Вадих Эль-Хайек, специально для «Новой газеты»

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