 

В NASA хотят привезти на Землю образцы породы Титана

22.05.2021, 7:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщают представители NASA, на сегодня уже выделено первые 120 тысяч долларов на подготовку новой космической миссии, в рамках которой американский зонд отправится на спутник Сатурна Титан.

Речь пока идет только о разработке самой концепции полета. В частности, ученые должны определить, возможно ли отправить аппарат на далекую эту планету, приземлить его там, содрать образцы породы и вернуть на Землю.

Напомним, что Титан является вторым по величине спутником газового гиганта Сатурна. Планета покрыта жидким метаном, из которого состоит океан. В NASA верят, что запланированная миссия осуществима и утверждают, что американское космическое агентство уже осуществляло более сложные проекты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.04 / Янукович дал пощечину Соловьеву и плюнул в лицо за то, что тот назвал его ничтожеством

04.12 / В Ереване возобновили акции протеста. Участники требуют отставки премьера

04.12 / Заведениям общепита в Татарстане продлили время работы в новогоднюю ночь

27.06 / В Украине собираются с 1 сентября повысить минимальную зарплату

06.11 / Россиян попросили остаться дома на новогодние праздники

31.07 / На поддержку семей с детьми в пандемию потратили более 640 млрд рублей

22.08 / Stern – в качестве эксперимента немцам начнут раздавать деньги на лучшую жизнь

25.07 / ФК «Зенит» завоевал четвертый в своей истории Кубок России

21.04 / Ученые хотят оценить влияние Большого Васюганского болота на климат Земли

04.04 / Бывший глава Роскомнадзора превратил Rutube в копию YouTube

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика