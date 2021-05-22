В NASA хотят привезти на Землю образцы породы Титана

Как сообщают представители NASA, на сегодня уже выделено первые 120 тысяч долларов на подготовку новой космической миссии, в рамках которой американский зонд отправится на спутник Сатурна Титан.

Речь пока идет только о разработке самой концепции полета. В частности, ученые должны определить, возможно ли отправить аппарат на далекую эту планету, приземлить его там, содрать образцы породы и вернуть на Землю.

Напомним, что Титан является вторым по величине спутником газового гиганта Сатурна. Планета покрыта жидким метаном, из которого состоит океан. В NASA верят, что запланированная миссия осуществима и утверждают, что американское космическое агентство уже осуществляло более сложные проекты.