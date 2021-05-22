 

Стартовала миссия по изучению атмосферы Солнца

22.05.2021, 7:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В американском космическом агентстве сообщают о проведении работ по модернизации приборного комплекса EUNIS, которые НАСА планирует использовать для нового исследовательского проекта.

Ученых интересует более углубленное изучение атмосферы Солнца, для чего будет организована новая космическая миссия. По плану, специальный зонд приблизится к нашему светилу и станет совершать краткосрочные пролеты над его атмосферой. Приближение к Солнцу будет минимальным, насколько это возможно.

В частности, специальный приборный комплекс должен собрать информацию об экстремальном ультрафиолетовом излучении, в том числе о волнах, которые испускаются ионизированным железом. По словам экспертов, до сих пор еще не было фундаментальных изучений солнечного света в данном спектре.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.03 / Детский писатель Доктор Сьюз стал очередной жертвой «культуры отмены» в США

25.06 / США применили в Сирии секретное оружие

06.07 / Стало известно о спекуляции главой отдела расследований ФБК данными кипрских компаний

08.08 / В Абхазии инфицирован первый турист с коронавирусом

29.10 / На ипотеку для многодетных выделят 5,5 млрд рублей

17.10 / Volkswagen в сентябре увеличил продажи в России

28.06 / “Спасибо тебе, Пикачу, что основал Русь”. В РФ выпустили пародийный ролик о поправках к конституции. Видео

13.01 / За год в парламентском монобольшинстве осталось только 211 нардепов – КИУ

11.03 / Против отца сестер Хачатурян завели дело посмертно

03.09 / Слияние двух бактерий в одну впервые удалось увидеть биологам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика