Стартовала миссия по изучению атмосферы Солнца

В американском космическом агентстве сообщают о проведении работ по модернизации приборного комплекса EUNIS, которые НАСА планирует использовать для нового исследовательского проекта.

Ученых интересует более углубленное изучение атмосферы Солнца, для чего будет организована новая космическая миссия. По плану, специальный зонд приблизится к нашему светилу и станет совершать краткосрочные пролеты над его атмосферой. Приближение к Солнцу будет минимальным, насколько это возможно.

В частности, специальный приборный комплекс должен собрать информацию об экстремальном ультрафиолетовом излучении, в том числе о волнах, которые испускаются ионизированным железом. По словам экспертов, до сих пор еще не было фундаментальных изучений солнечного света в данном спектре.