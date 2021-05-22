 

Бразильский регулятор получил новые документы по «Спутнику V»

22.05.2021, 7:18, Новости дня
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Бразильский регулятор Anvisa сообщил, что ему переданы новые документы для импорта российской вакцины «Спутник V» против коронавируса.

Штаты Мараньян и Баия передали документы 21 мая. Дополнительную документацию изучат в рамках запроса на импорт «Спутника V» от штатов Баия, Мараньян, Сеара, Сержипи и Пернамбуку. Такую же заявку направил Межрегиональный консорциум развития Бразилии, передает РИА «Новости».

Напомним, Anvisa не разрешило импорт и использование в стране российской вакцины, ссылаясь на отсутствие полного комплекта документов. Фармацевтическая компания Uniao Quimica решила начать производство вакцины в стране, не дожидаясь одобрения препарата. На днях в Бразилии выпустили первую партию «Спутника V».



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