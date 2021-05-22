 

В Японии захотели помешать РФ «приватизировать» Севморпуть

22.05.2021, 7:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Япония должна помешать действиям РФ в отношении Северного морского пути, говорится в редакционной статье «Нихон кэйдзай».

По словам авторов, нельзя позволить Москве установить выгодные для РФ правила судоходства в регионе. Японское издание называет поведение РФ «агрессивным», в статье говорится, что РФ не имеет права «приватизировать» Севморпуть. Токио призывают принять самое активное участие в процессах, происходящих в регионе.

Авторы полагают, что миру необходимо установить в Арктике «такое верховенство закона, которое отвечало бы законным интересам» не только «прибрежных государств, лежащих в Северном ледовитом океане», но и «пользователей пролегающих здесь морских путей», передает РИА «Новости».

Напомним, немецкое издание Die Welt выпустило материал, посвященный российским территориям в Арктике. Россия, как пишет издание, «намерена установить барьер» для других государств и предостерегает Запад от выдвижения претензий относительно Арктики. США также не исключили появления «театра конфликта» в Арктике.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.09 / Черноморский флот защитил от «ракетного удара» корабельную базу в Крыму

04.11 / «Побочная жертва эпидемии» — в Марселе ребёнок остался без документов из-за противоречивых предписаний властей

24.02 / Коронакризис доводит французов до антидепрессантов и психиатров

05.10 / Эксперт: Васильев оставляет Меликову в Дагестане хорошее наследство

11.03 / Видео: РФ осваивает Арктику с помощью космоса

11.11 / Назван третий член экипажа сбитого Азербайджаном российского Ми-24

25.11 / В мире: Как Байден будет вырывать власть из рук Дональда Трампа

02.09 / “Хотим мира, как никто другой”. Зеленский прокомментировал годовщину завершения Второй мировой войны

25.07 / “Россия, просыпайся”. В Хабаровске проходит самая массовая акция в поддержку арестованного губернатора

19.03 / Сделка с Турцией так и не решила миграционную проблему ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика