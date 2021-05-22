В Японии захотели помешать РФ «приватизировать» Севморпуть

Япония должна помешать действиям РФ в отношении Северного морского пути, говорится в редакционной статье «Нихон кэйдзай».

По словам авторов, нельзя позволить Москве установить выгодные для РФ правила судоходства в регионе. Японское издание называет поведение РФ «агрессивным», в статье говорится, что РФ не имеет права «приватизировать» Севморпуть. Токио призывают принять самое активное участие в процессах, происходящих в регионе.

Авторы полагают, что миру необходимо установить в Арктике «такое верховенство закона, которое отвечало бы законным интересам» не только «прибрежных государств, лежащих в Северном ледовитом океане», но и «пользователей пролегающих здесь морских путей», передает РИА «Новости».

Напомним, немецкое издание Die Welt выпустило материал, посвященный российским территориям в Арктике. Россия, как пишет издание, «намерена установить барьер» для других государств и предостерегает Запад от выдвижения претензий относительно Арктики. США также не исключили появления «театра конфликта» в Арктике.