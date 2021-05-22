 

Короткое пальто, леггинсы и уютное худи: с чем сочетать короткую юбку, когда на улице прохладно

22.05.2021, 7:14, Разное
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На протяжении нескольких лет мы носили юбки и платья длины миди и макси. Эти две длины пользовались большой популярностью. Однако в 2021 году в моду снова возвращаются мини-юбки. Их можно носить не только весной или летом, но даже осенью и зимой. Вот несколько хороших идей сочетания короткой юбки с другими вещами, если на улице прохладная погода.

С леггинсами

Леггинсы представляют собой штаны, выполненные из достаточно эластичного материала.

Они идеально подходят для сочетания с короткой юбкой. Чтобы выглядеть красиво, ярко и броско, можно создавать красивую комбинацию из различных узоров на леггинсах и юбках.

Со свитером

Очень красиво смотрится короткая юбка вместе со свитером. Это позволяет создать просто шикарный наряд, который отлично подойдет для прохладной погоды.

Можно дополнить образ кроссовками и носками.

С худи

Если на улице прохладная погода, то худи станет отличным вариантом. Это достаточно простой и удобный наряд.

Можно придать своему образу более интересный вид, если надеть его вместе с короткой юбкой в шотландскую клетку.

С чулками

Чулки выполнены из материала, который немного тоньше, чем у леггинсов, однако они тоже хорошо смотрятся с короткой юбкой.

Это отличный вариант для осени или ранней весны. Можно сочетать такой наряд с водолазкой и пальто, чтобы дополнить свой образ.

С коротким пальто

Сочетание укороченного пальто и юбки смотрится стильно и достаточно мило. Это лучший выбор для холодного времени. Пальто обязательно должно быть шерстяным и теплым. Дополнить образ можно надев красивые сапоги выше колен.

С длинным пальто

Поздней осенью или зимой, когда не слишком холодно, можно надеть короткую юбку вместе с пальто. Дополнить образ можно красивыми ботинками.

С дубленкой

Если вы хотите носить короткую юбку зимой, то нужно совмещать ее с более теплыми вещами.

Отличным вариантом в таком случае будет теплая дубленка. Это позволит чувствовать себя максимально комфортно и уютно даже в зимние холода.

С ботфортами

Это смотрится очень красиво и эффектно. Кроме того, подобное сочетание является самой настоящей классикой. Мини-юбка с ботфортами смотрится просто восхитительно.

Летом и осенью 2021 года стоит сочетать такие сапоги с твидовыми костюмами. Интересным получается образ с вязаными, кожаными и вельветовыми юбками.

С длинным жакетом

Для тех, кто ищет более практичный и теплый вариант, длинный жакет станет идеальным решением.

Для создания трендового образа пиджак должен быть хотя бы на пару сантиметров длиннее юбки.



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