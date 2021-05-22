Помидоры не разваливаются, а кусочки получаются аккуратными: как нарезают овощ настоящие шефы (хитрый способ)

Наступило время, когда можно наконец-то купить вкусные, сочные помидоры, привезенные в магазин прямо с огородной грядки. Но вместе с тем появляется и одна небольшая проблема – томаты иногда нужно будет порезать, чтобы добавить их в любимое блюдо. А сделать это красиво, не раздавив овощ, нам поможет совет выдающего шеф-повара Шона Саймонса.

Лайфхак по нарезке помидора

Итак, сначала нужно будет у помидора срезать верхушку, отрезав где-то 5 мм овоща. Затем кладем его на разделочную доску плодоножкой вниз и отрезаем боковую часть томата. Вернее, делаем надрез, оставляя снизу где-то 5 мм. Далее отступаем от надреза все то же расстояние 5 мм и делаем следующий надрез. И так продолжаем до самого конца.

Затем поворачиваем помидор и делаем следующие надрезы с расстоянием в 5 мм друг против друга, чтобы они перерезали предыдущие надрезы. У нас в итоге получится томат квадратиками.

Далее его ставим на бок и начинаем резать на красивые кубики. В результате у нас останется не порезанной лишь часть томата возле плодоножки.

Но там все будет еще проще, нужно лишь отрезать сочные дольки помидора, выбросить плодоножку, а эти дольки порезать на кубики. Вот и все, теперь любимые свежие овощи можно спокойно добавлять в любое блюдо.