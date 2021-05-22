 

Помидоры не разваливаются, а кусочки получаются аккуратными: как нарезают овощ настоящие шефы (хитрый способ)

22.05.2021, 7:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Наступило время, когда можно наконец-то купить вкусные, сочные помидоры, привезенные в магазин прямо с огородной грядки. Но вместе с тем появляется и одна небольшая проблема – томаты иногда нужно будет порезать, чтобы добавить их в любимое блюдо. А сделать это красиво, не раздавив овощ, нам поможет совет выдающего шеф-повара Шона Саймонса.

Лайфхак по нарезке помидора

Итак, сначала нужно будет у помидора срезать верхушку, отрезав где-то 5 мм овоща. Затем кладем его на разделочную доску плодоножкой вниз и отрезаем боковую часть томата. Вернее, делаем надрез, оставляя снизу где-то 5 мм. Далее отступаем от надреза все то же расстояние 5 мм и делаем следующий надрез. И так продолжаем до самого конца.

Затем поворачиваем помидор и делаем следующие надрезы с расстоянием в 5 мм друг против друга, чтобы они перерезали предыдущие надрезы. У нас в итоге получится томат квадратиками.

Далее его ставим на бок и начинаем резать на красивые кубики. В результате у нас останется не порезанной лишь часть томата возле плодоножки.

Но там все будет еще проще, нужно лишь отрезать сочные дольки помидора, выбросить плодоножку, а эти дольки порезать на кубики. Вот и все, теперь любимые свежие овощи можно спокойно добавлять в любое блюдо.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.05 / Мнение: Солидарность, редкая, как мамонт

01.08 / Рейтинг лучших бюджетных авто на август 2020 года в России

24.06 / Мнение: Пандемию на десятилетия?

24.09 / Вонючка? Ну, не совсем – Личное мнение

22.04 / Муж Зары Тиндалл раскрыл подробности похорон принца Филиппа: “Это был жуткий день”

08.09 / Мнение: Интервью Лукашенко российским СМИ

20.11 / Мнение: А ЗАЧЕМ газетам вообще врать?

01.07 / Мнение: ОАЭ устанавливают контроль над Сокотрой.

26.06 / Лукашенко перед выборами заявил о желании измененить Конституцию Белоруссии

04.11 / Мнение: Загадки американских выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика