 

Нейросети начнут искать новые катализаторы

22.05.2021, 6:58, Новости дня
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Команда специалистов, собранная из научных учреждений разных стран, предлагает использовать искусственный интеллект для поиска новых катализаторов.

Как поясняют ученые, одноатомные катализаторы сегодня интересуют не только научный мир, но и промышленность. Используют их в различных производственных отраслях. Однако вариантов много, и выбрать из них наиболее эффективные не так-то просто.

Даже для теоретического анализа перспектив использования очередного сплава как катализатора необходимо отвлечь немало ресурсов. Использование нейросети позволяет существенно ускорить процесс. На сегодня при помощи современных технологий удалось определить около двух сонет перспективных сплавов.



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