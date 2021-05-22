Разработана новая технология для получения воды из воздуха

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22.05.2021, 6:58, Новости дня
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Новое изобретение американских ученых станет полезным для жителей засушливых районов. В технологическом институте Калифорнии создали специальную мембрану, извлекающую воду прямо из воздуха.

Как поясняют ученые, даже в самом сухом воздухе содержится влага, которую можно конденсировать, получив чистую живительную жидкость. Предложенная мембрана работает круглосуточно, а ее эффективность гораздо выше, чем у уже существующих аналогичных устройств.

Для разработки ученые использовали «систему» извлечения воды, которая есть у кактусов. В результате на протяжении суток с площади чуть более 120 квадратных сантиметров можно получать до 150 мл чистой воды. Аппарат отлично работает даже в условиях пустыни.



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