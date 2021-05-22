Одержимая монахиня Мария и её Письмо дьявола

Хотя современным ученым удалось перевести большую часть этого загадочного письма, все еще есть части, которые остались совсем непонятны, и многое из того, что было декодировано, все еще в основном бессвязно и не имеет особого смысла.

В 17 веке в Италии жила девушка по имени Изабелла Томази, которая однажды решила стать монахиней и в 1645 году, когда ей было всего 15 лет, ушла в бенедиктинский монастырь Пальма-ди-Монтекьяро на сицилийском острове Святого Павла.

В монастыре она взяла себе новое имя и теперь ее звали Мария Крочифисса делла Кончезионе.

О ее жизни до наших времен дошло немногое, но есть записи, рассказывающие о том, что когда девушка оказалась в монастыре, она была очень испуганной и беспокойной тем, что у нее "проклятое нечистое сердце".

Именно по этой причине Мария решила уйти в монастырь, так как думала, что здесь в спокойной и смиренной обстановке она примириться со своими внутренними демонами. Но все вышло совсем иначе, в монастыре сестре Марии стало хуже.

В один из дней, прямо во время мессы, сестра Мария начала выкрикивать различные непристойности, а потом упала в обморок у алтаря без видимой на то причины. В один из последующих дней все это снова повторилось и далее стало происходить регулярно, очень пугая монахинь.

Потом с ней стали происходить внезапные припадки, во время которых она сильно дергалась и рычала на окружающих как дикий зверь. Одновременно она стала впадать в сильную ярость, если ей на глаза попадалась религиозная скульптура или крест с распятием.

В тем моменты, когда Мария не находилась в припадке или приступе ярости, она вела себя как преданная христианка, но помнила о том, что с ней происходило в моменты помутнения рассудка, и говорила, что на нее нападают демоны или сам Дьявол, и что они хотят развратить ее, увести в Тьму или использовать как проводника между мирами.

Сестра Мария пыталась искать помощи у других монахинь, но они были слишком напуганы тем, что с ней происходило, и постепенно стали фактически избегать ее. Сама Мария тоже страдала от этого и вскоре почти перестала выходить из своей кельи, так как считала, что таким образом она меньше подвергает опасности других людей.

Так проходили год за годом. Состояние сестры Марии не улучшалось, но и не ухудшалось, так что постепенно монахини привыкли к ее странностям. Но потом наступило резкое ухудшение. 11 августа 1676 года сестра Мария как обычно проводила вечер в своей келье, когда другие монахини вдруг услышали ее громкий вопль.

Это было не похоже на все. что они видели или слышали ранее, поэтому они быстро прибежали и заглянули в келью сестры Марии. Их ожидала странная картина.

Они увидели сестру Марию лежавшей на полу и всю испачканную в чернилах, а в одной руке у нее был зажат листок бумаги, весь исписанный загадочными каракулями, непонятными символами, знаками и беспорядочными буквами, словно взятыми из устаревшего языка. Прочитать что-либо из написанного на листе было совершенно невозможно.

Когда монахини подняли Марию с пола и она пришла в себя, она рассказала о том. что Дьявол лично пришел в ее комнату и через ее тело написал это послание. Она не могла вспомнить как сама писала это письмо и не знала о чем говорится в послании, но страстно стала просить монахинь уничтожить этот листок с каракулями.

Монахини поверили в то, что таинственное письмо написал сам Сатана и что сестра Мария одержима, но не решились сжечь письмо, как она об этом умоляла.

Вскоре после этого инцидента настоятельница Мария Серафика написала отчет о тяжелом положении сестры Марии, считая ее атакованной злыми духами и упомянула в отчете и о письме, "написанном недоступным образом для понимания простых смертных".

В последующие века многие церковные деятели, ученые и знатоки древних языков пытались расшифровать это "Письмо Дьявола", но безрезультатно.

Проблеск надежды вспыхнул в 2017 году, когда группа ученых из Сицилии взялась за расшифровку письма и позже заявила о том. что им удалось расшифровать большую часть послания.

Они обнаружили, что письмо состоит из кусочков нескольких древних языков, включая греческий, латинский, рунический и арабский, все они были смешаны в своего рода уникальный код.

"Мы слышали о программном обеспечении, которое используется спецслужбами для взлома кода. Мы загрузили подобное программное обеспечение древнегреческим, арабским, руническим алфавитом и латиницей, чтобы расшифровать некоторые буквы и оказалось, что это действительно похоже на что-то дьявольское. Письмо выглядело так, как будто было записано стенографическими символами.

Мы предположили, что сестра Мария создала новый словарь, используя древние алфавиты, которые она, возможно, знала. Мы проанализировали, как слоги и графизмы повторяются в письме, чтобы определить местонахождение гласных, и в итоге получили усовершенствованный алгоритм дешифрования.

Мы думали, что можем просто расшифровать несколько слов, имеющих смысл. Но монахиня хорошо владела языками и сообщение было более полным, чем ожидалось", – рассказывал глава группы Даниэль Абат.

Вы спросите, что же было сказано в письме? Хотя ученым удалось перевести большую часть из них, все еще есть части, которые остались совсем непонятны, и многое из того, что было декодировано, все еще в основном бессвязно и не имеет особого смысла.

В письме упоминается, что Святая Троица (Бог, Иисус и святой Дух)- это "мертвый (бесполезный, лишний) груз", а еще говорится: "Бог думает, что может освободить смертных"… Еще там были слова "Система не работает ни для кого…" и "Возможно, сейчас Стикс уверен", вероятно имея в виду реку Стикс, которая разделяла землю живых и мертвых в греческой и римской мифологии.

В письме также утверждается, что "Бог был создан (изобретен) человеком".

Во времена сестры Марии все это звучало весьма кощунственно. Так зачем она вообще это написала? Команда исследователей считает, что, возможно, Мария была просто очень обеспокоенной женщиной, а может быть и страдающей шизофренией.

Зная как минимум несколько древних языков, сестра Мария, без сомнений, была для своего времени весьма образованным человеком, но что могло заставить ее, даже если она была больной шизофренией, уверять, что через нее Дьявол оставил людям сообщение? И как быть с теми припадками, что случались с ней до написания этого письма?

Если она смогла составить это послание с помощью очень сложного шифра из разных языков, то тут уже можно говорить даже о гениальности. Многие ли люди способны на такое даже сегодня? Или же она ничего из этого не делала, а все это в самом деле было работой Дьявола?

Сестра Мария скончалась 16 октября 1699 года, произнеся перед смертью слова "Санто, санто, санто" ("Свято, свято, свято"). После смерти ей присвоили титул Почтенной за ее веру.