Погибший в огне охранник превратился в беспокойного призрака с ключами

Сэмюэл Эббот вел себя как герой и на войне и в мирной жизни на работе, поэтому он имел полное право на спокойную загробную жизнь на небесах или что-то в этом роде. Но что-то удержало его на этом свете и превратило в блуждающего призрака.

Мужчина по имени Сэмюэл Эбботт родился в городе Сиракузы (США) 18 сентября 1833 года и был награжденным героем Гражданской войны, сражаясь за силы Союза.

Эббот был храбрым солдатом и дослужился от волонтера до звания лейтенанта.

После войны он проработал 50 лет государственным служащим, а позже, уже выйдя на пенсию, он работал ночным сторожем в здании Капитолия в Олбани, штат Нью-Йорк.

Его смена обычно начиналась в 9 часов вечера и продолжалась до 6 часов утра, в течение которой он патрулировал три этажа обширной Государственной библиотеки и Библиотеки Ассамблеи, в которой в том числе находились 500 тысяч книг и 300 тысяч рукописей особой важности, секции с которыми часто запирались на замок, чтобы лучше защитить эти сокровища.

Ночь 29 марта 1911 года началась так же, как и любая другая, но для 77-летнего Эбботта это была ночь, которая стала последней в его жизни и положила начало легендам об одном из самых популярных и постоянных призраков штата Нью-Йорк.

В тут ночь на третьем этаже Библиотеки Ассамблеи вспыхнул пожар, который, вероятно, был вызван неисправной проводкой, хотя причина так и не была установлена. Пожар быстро распространился, вскоре перекинувшись на четвертый и пятый этажи и распространившись на Государственную библиотеку, Государственный музей и часть здания Департамента образования.

По общему мнению, это был абсолютный ад, который вскоре охватил большую часть здания и уничтожил большое количество бесценных книг, рукописей и других документов, а также тысячи археологических и этнографических объектов, хранившихся в музее.

Позже свидетели рассказывали, что охранник Эбботт даже не пытался спастись из огня сам, а вместо этого он отчаянно пытался спасти как можно больше бесценных книг и рукописей. Люди видели как он открывал окна на 4 этаже здания и выбрасывал книги наружу, чтобы спасти их от голодного пламени.

В результате пожара были уничтожены сотни тысяч предметов и книг, многие из которых были единственными в своем роде и совершенно незаменимыми, но они не были единственными жертвами пожара.

Пожарным потребовалось два дня, чтобы полностью потушить огонь и безопасно войти в сгоревшее помещение, где вскоре они натолкнулись на обугленные останки Эббота, находившиеся на четвертом этаже библиотеки.

Хотя у него были ключи от всех дверей и он в любой момент мог покинуть помещение, предполагается, что он намеренно не покидал здание горящей библиотеки, боясь, что когда он начнет открывать двери, пламя распространиться еще дальше.

Эббот был единственным человеком, погибшим в этом пожаре, и это была трагическая жертва, которую город глубоко оплакивал. Сэмюэл Эбботт был похоронен на кладбище Оквуд в Сиракузах рядом с могилой своей жены Джейн, которая умерла годом ранее, и в то время это было большой новостью для всего города.

Казалось бы, Эббот вел себя как герой и на войне и в мирной жизни на работе, он имел полное право на спокойную загробную жизнь на небесах или что-то в этом роде. Но что-то удержало его на этом свете и превратило в блуждающего призрака.

Может быть его тяготило то, что он спас так мало бесценных книг или что-то еще, но факт остается фактом, после того как здание Капитолия в Олбани восстановили после пожара, работники здания начали регулярно сообщать о том, что они видят в помещениях 4 этажа призрак Сэмюэля Эббота.

Редко кто видел его воочию, но многие слышали его характерные и быстро узнаваемые шаркающие шаги, позвякивание связки ключей в его руке и ощущали запах дыма от горящей бумаги.

Кроме того сообщалось о том, что ручки дверей сами собой двигаются, словно кто-то поворачивает их с другой стороны, двери открываются сами по себе, а еще в комнатах время от времени раздается мужской крик с неразборчивыми словами.

Те счастливчики, которым повезло увидеть призрак Эббота во всей его красе, рассказывали, что он был одет в его привычную форму сторожа и двигался так, словно он все еще продолжает обход помещений.

Проходили годы, десятилетия, но призрак Сэмюэля Эббота продолжали видеть в этом здании. Кроме того, тут замечали вещи, которые двигались сами собой, буквально летая по воздуху, телефоны сбоили, а двери помещений иногда оказывались запертыми, хотя никто их не закрывал.

Призрак Эббота видели или слышали не только работники здания, но и полицейские, которых регулярно вызывали сюда после очередного странного инцидента.

"У меня было несколько стычек с Эбботтом. Двери закрывались сами собой, когда сотрудники вышли из офиса, и когда они вернулись, они обнаружили, что дверь заперта. При этом тут никого не было. В том числе очевидцами подобного были военные.

Также сотрудники искренне заявляли, что слышали звон ключей и видели мерцание света, работая поздно ночью и в выходные. Лично я думаю, что отважные действия и храбрость этого человека, закрывающего двери и удерживающего огонь от распространения, не следует сводить к простой истории о привидениях", – рассказывал один из полицейских.

Некоторые предполагают, что призрак Эббота ходит по этому зданию не просто потому, что он до сих пор "борется с пожаром", а потому что с этим зданием в целом что-то нечисто. В частности есть версии, что этот страшный пожар тоже был вызван паранормальными причинами, ведь не просто так пожарным по факту не удалось обнаружить причины возгорания.

Один мрачный слух гласит, что это началось из-за проклятия, наложенного на здание недовольным каменщиком, который в отместку тайно вырезал демоническое лицо на стенах возле одной из лестниц.

Есть, впрочем, и версия о том, что в пожаре был виноват сам Эббот, якобы он был заядлым курильщиком и иногда курил сигареты даже на работе, и возможно именно поэтому он так остро чувствовал свою вину, когда случился пожар. Однако эта версия мало популярна.

Большинство населения считает Сэмюэля Эббота полноправным героем и в 2017 году в его память здесь наконец была установлена мемориальная табличка.

Губернатор Эндрю Куомо говорил об этом:

"Сэмюэл Дж. Эбботт служил своему народу и умер на службе у этого государства, и эта мемориальная доска будет достойной честью его жизни и трагических событий, которые унесли ее. Этот пожар был важной частью истории Капитолия, и эта мера поможет гарантировать, что эту историю и дальше будут рассказывать, а Сэмюэля Эбботта будут помнить".