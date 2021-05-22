Ученые создали искусственное сердце из самоорганизовавшихся стволовых клеток

Австрийские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли сформировать искусственное сердце из стволовых клеток. Особенностью методики стало отсутствие применения инженерных каркасов и самостоятельное формирование органа клетками.

Отмечается, что инженерные конструкции, формирующие вокруг себя клетки сердца, уже используются медиками довольно давно при воссоздании сердечного органа. Со своей стороны ученые, представляющие Австрийскую академию наук, положились на метод самоорганизации стволовых клеток – посредством использования шести известных сигнальных путей данные компоненты организма преобразовались в кардиомициты. Более того, новая технология даже продемонстрировала способность кардиомицитов к организации трехмерной структуры, аналогичной человеческому сердцу. Медики заверили, что созданный ими мини-орган показал тенденцию к нормальному сердцебиению и перекачке жидкости по камере, а при повреждениях с успехом восстанавливал сам себя. Так, специалисты произвели имитацию сердечного приступа, который в рамках эксперимента спровоцировал миграцию кардиофибропластов к области травмирования для запуска регенерационного процесса. Примечательно, что такая динамика характерна и для натуральной сердечной мышцы.

Исследователи отметили, что преимуществом нового подхода в данном случае является возможность наблюдения за реальными процессами, происходящими в сердце в определенных обстоятельствах. В свою очередь, инженерный подход фактически исключает механизм наблюдения за биологией сердца. Материалы научной работы были опубликованы в Stat.

Источник: hightech.plus