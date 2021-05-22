NASA должно успеть отправить людей на Луну до 2026 года, чтобы сохранить жизни астронавтам

В новом докладе ученых дается прогноз о том, что в период с 2026 по 2030 год произойдет серия мощнейших плазменных извержений на солнце, которые подвергнут астронавтов опасности, пишет The Daily Star.

Ученые из Университета Рединга предупреждают: NASA должно отправить людей на Луну в ближайшие пять лет, чтобы спасти астронавтов от опасных «экстремальных погодных явлений».

Команда ученых предсказывает, что в период с 2026 по 2030 год произойдет несколько экстремальных погодных явлений, включая массивные извержения плазмы на солнце.

Эксперты изучили данные космической погоды за последние 150 лет и пришли к заключению, что вспышки, вероятно, произойдут в конце текущего 11-летнего солнечного цикла.

Очередная пилотируемая миссия астронавтов NASA на Луну – «Артемида III» – должна стартовать в конце 2024 года, и любая задержка данной программы может подвергнуть астронавтов опасности, предупреждают ученые.

В августе 1972 года запуск «Аполлона-17» чуть не отменили из-за мощной солнечной вспышки, которая могла нанести серьезный ущерб оборудованию и, разумеется, самим астронавтам.

Ранее считалось, что самые экстремальные события космической погоды были случайными по времени, и поэтому сложно было что-то спланировать заранее, сообщил профессор Мэтью Оуэнс, космический физик из Университета Рединга. По его словам, новые данные теперь должны позволить ученым делать более точные прогнозы космической погоды.

По мнению экспертов, если полеты астронавтов на Луну или Марс реализовать в течение первой половины солнечного цикла, то у них будет меньше шансов столкнуться с экстремальными явлениями космической погоды.