Двухголовый гигант из Патагонии

Археологи в процессе своей работы часто обнаруживают древние тексты, в которых имеются свидетельства существования гигантов на Земле. Однако, вполне возможно, вы никогда не знали о двухголовом 3,5-метровым гиганте из Патагонии.

К сожалению, в мире существует множество различных подделок, которые представляют из себя массивные кости и странные крупные скелеты, однако есть находки, которые бросают вызов нашему пониманию жизни на Земле. История «Кап-Два» удивительна, и многим в нее трудно поверить.

В 1673 году массивный двухголовый гигант был схвачен испанскими моряками, где он оставался в плену до тех пор, пока не попытался бежать и его не убили пикой в грудь. В 19 веке мумифицированные останки великана были переправлены в Англию.

В 1914 году, после передачи от одного шоумена к другому, мумифицированные останки Кап-Два оказались на пирсе Уэстона в Бирнбеке. Там его останки около 45 лет выставлялись на обозрение публике, пока в 1959 году лорд Томас Говард не приобрел засушенные останки.

Кап-Два продолжал удивлять людей и каким-то образом оказался в Балтиморе, в странной коллекции на «Bob’s Side Show at The Antique Man Ltd in Baltimore», принадлежащей Роберту Герберу и его жене.

Вы можете подумать, что это очередная искусная подделка. Однако Кап-Два действительно существует, и его мумифицированные останки можно найти в коллекции Гербера.

Что примечательно, из уст Гербера прозвучала совсем иная история относительно происхождения останков.

По словам Гербера, Кап-Два действительно был обнаружен мертвым на пляже с массивным копьем в груди. Тело было мумифицировано местными жителями в Парагвае, а не в Патагонии, пока английский капитан по имени Джордж Бикл не наткнулся на его останки, а затем перевез его в Англию, в музей в Блэкпуле, где он и оставался выставленным в течение нескольких лет.

Затем мумифицированные останки гиганта были перевезены обратно в Америку, в Балтимор.

Вполне возможно, что люди гигантских размеров могли существовать, и, возможно, что существуют до сих пор. В мире часто демонстрируют множество фальшивых гигантских скелетов. Однако, это вовсе не означает, что все обнаруженные гиганты фальшивые.

Можно найти множество древних текстов и свидетельств, в которых говорится о существовании великанов. Некоторые из этих текстов можно найти даже в религиозных книгах, например, в Библии.

«Были исполины на земле в те дни; и после того, когда сыны Божии вошли к дочерям человеческим, и они родили им детей, они стали мужами сильными, бывшими в древности, людьми известными» (Бытие 6:4).

Согласно «Бытию 6:4» считается, что нефилимы до Потопа были потомками «сынов Божьих» и «дочерей человеческих». Это имя также используется в отношении гигантов, населявших Ханаан во время израильского завоевания.

«И там мы увидели нефилимов, сыновей Анака, которые произошли от нефилимов; и мы были в наших глазах, как кузнечики, и поэтому мы были в их глазах.» – Числа 13:33.

Кап-Два, возможно, и существовал на самом деле, а люди огромного роста для нашей Земли далеко не редкость. А то, что у великана было две головы, то появление «сиамских близнецов» говорит о том, что такое возможно.