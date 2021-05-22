Путин отметил вклад академика Сахарова в обороноспособность и нацбезопасность страны

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия, посвященного 100-летию со дня рождения академика Андрея Сахарова, подчеркнув его вклад в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны.

«Мы искренне гордимся тем, что этот выдающийся ученый был нашим соотечественником и современником. Его фундаментальные труды и практические разработки стали большим, поистине бесценным вкладом в развитие научной мысли, в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны. И конечно, мы будем помнить академика Андрея Сахарова как мужественного, несгибаемого, обладающего огромным внутренним достоинством человека», – говорится в телеграмме президента , опубликованной на сайте Кремля.

Ранее на проспекте Мира в исторической части Сарова Нижегородской открыли памятник Андрею Сахарову к 100-летию со дня рождения академика. Автор проекта скульптор Борис Сергеев изобразил ученого сидящим на постаменте.

Также сообщалось, что памятник академику собираются поставить в Москве, а к столетию знаменитого ученого и правозащитника в столице пройдет концерт и откроется выставка.

Андрей Сахаров родился в Москве 21 мая 1921 года. Был одним из создателей первой в мире водородной бомбы (РДС-6с) и самой мощной водородной бомбы в истории («Царь-бомба»). Был трижды удостоен звания Героя Социалистического Труда за научную деятельность, однако в 1980-е годы его лишили этого звания за правозащитную деятельность. Ученый выступал с протестами против ядерных испытаний и военных действий, был одним из организаторов и лидеров правозащитного движения в СССР, высказывался за отмену смертной казни, право на эмиграцию, против принудительного лечения «инакомыслящих» в психиатрических больницах.

В июне 1948 года Сахаров был включен в специальную группу Физического института им. П. Н. Лебедева АН СССР (ФИАН) по разработке термоядерного (водородного) оружия во главе с Игорем Таммом. В феврале 1950 года вместе с группой Тамма был направлен на секретный объект – конструкторское бюро № 11 (известен как Арзамас-16; ныне Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров, Нижегородская обл.). Работал в бюро до 1969 года, занимал должности заведующего лабораторией, начальника сектора, заместителя научного руководителя института. В 1975 году удостоен Нобелевской премии мира за деятельность в области защиты прав человека.