 

Сербия торжественно попрощалась с МиГ-21

22.05.2021, 6:20, Новости дня
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На аэродроме в Батайнице минобороны и командование ВВС Сербии торжественно попрощались с советскими истребителями МиГ-21, на смену которым пришли МиГ-29.

В мае Сербия получила последние два МиГ-29 из четырех истребителей, переданных Белоруссией. До этого она получила самолеты в дар от России. Вместе с собственными самолетами Сербии это позволило завершить формирование эскадрильи из 14 машин, передает РИА «Новости».

Проводы МиГ-21 провели под слоганом «След в бесконечности». В церемонии участвовали глава минобороны страны Небойша Стефанович и командующий ВВС и ПВО генерал Душко Жаркович. На аэродроме торжественно построили личный состав, с МиГ-21 попрощались пилоты-ветераны, а над одним из самолетов дали водяной салют из брандспойтов. Минобороны подчеркнуло, что пилоты «целых 58 лет защищали небо с помощью этого замечательного самолета». Указывается, что с 1962 года по 1986 в СССР приобрели 261 МиГ-21.



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