Маски в любовных отношениях: чем опасно утаивание истинных чувств и эмоции в паре

Люди могут чувствовать давление, заставляющее их скрывать свои истинные чувства по разным причинам. Когда мы прячем от других свое истинное «я», мы рискуем потерять доверие других, поскольку нас сочтут неискренними, лживыми. Когда мы скрываем свои чувства, мы лишаем наши отношения возможностей для значимого роста. Но почему так происходит? И что делать, чтобы сбросить маски и перестать прятать себя? На эти вопросы отвечают специалисты.

Многие носят маски, некоторые всю свою жизнь

Вам знакома ситуация, когда вы вынуждены улыбаться, даже когда у вас разбивается сердце? Некоторые люди скрывают свои эмоции от всех, и это далеко не редкость. Расхождение между частным и публичным достаточно распространено.

Люди скрывают свои истинные чувства по разным причинам. Некоторые могут подумать, что потеряют уважение или любовь, если признаются, что грустят, напуганы или неадекватны. Некоторые могут подумать, что всем все равно или что они не заслуживают внимательного ухода. Некоторые маскируют свою любовь, чтобы причинить боль другому, который разочаровал, предал или бросил их. Другие скрывают свои чувства в качестве защиты, когда считают, что их любовь может рассматриваться как признак слабости.

Притворство как средство защиты

Иногда маски надевают для поднятия духа того, кто борется физически или психологически. Кто-то может не желать, чтобы его негативные чувства подавляли других. Сохранение собственной печали, гнева, разочарования или горя в тайне может предотвратить их угрозу эмоциональному благополучию других. В фильме «Жизнь прекрасна» рассказывается история отца, который скрывает свой страх и отчаяние в концентрационном лагере во время Холокоста, чтобы сохранить стойкость сына и его волю к выживанию.

Что можно получить или потерять, скрывая свои чувства?

Существует давнее распространенное мнение, что эмоциональное притворство может быть полезным. Однако эмпирические исследования представляют несколько иную картину. Честный рассказ романтического партнера о своих чувствах ассоциируется со здоровым общением и положительно влияет на отношения. И наоборот, подавление отрицательных эмоций требует усилий и может уменьшить познавательные ресурсы, необходимые для обогащения отношений.

Требуются значительные усилия, чтобы поддерживать скрытые чувства. Исследования показали, что сокрытие отрицательных эмоций связано с подавленным настроением, повышенным стрессом, более низким уровнем благополучия в целом и снижением удовлетворенности отношениями. Если постоянно притворяться, можно вообще потерять отношения.

Нельзя носить маски внутри семьи

Люди часто маскируют свои негативные чувства, лживые эмоции, притворяясь позитивными. Делать дополнительный шаг, притворяться, будто вы чувствуете то, что считается лучшим для других, может быть утомительным. Надежда на то, что человек почувствует фальшивые эмоции при достаточной практике, основывается на рискованном выборе. Можно научиться быть счастливым, притворяясь, пока не добьетесь успеха. Но в то же время отношения могут пострадать от последствий снижения аутентичности.

Исследования показали, что партнеры должны доверять друг другу, чтобы отношения оставались яркими. Даже если у вас есть хорошие намерения, сокрытие или имитация эмоций лишают других возможности понять вас и взаимодействовать с вами. Утаивание искренних чувств не дает другому шанса извиниться, простить или как-то разрешить конфликт.

Притворяться долго не получится: накроет депрессия

Люди могут испытывать огромное давление, проецируя на себя эмоции, которые, по их мнению, будут приняты или оценены другими неверно. На рабочем месте исследования показывают, что сокрытие и имитация эмоций связаны с более низким уровнем удовлетворенности работой и более низкой производительностью труда, а также с более высоким уровнем эмоционального истощения.

Человек, который постоянно притворяется и скрывает истинные чувства, страдает нарушениями сна и контрпродуктивного поведения на работе. В личном и профессиональном контексте, скрывая или притворяясь, важно учитывать, кто выигрывает, а кто проигрывает, что приобретается, а что теряется. И выясняется, что эмоциональные маски не так уж полезны, а искренность не так страшна и беспомощна, как кажется на первый взгляд.