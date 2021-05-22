Карандаш вместо подводки: все, что нужно знать о возрастном макияже после 40

Женщинам после 40 очень важно относиться к выбору косметики и способам нанесения макияжа крайне осторожно. Вот несколько советов от опытных экспертов, которые помогут вам не только прекрасно выглядеть, но и сохранить здоровье кожи.

Двойное увлажнение кожи

Помните о том, что именно от достаточного увлажнения кожи зависит ее состояние. С возрастом кожа становится более сухой, и это провоцирует возникновения видимых морщин и небольших трещинок. Кроме того, возникает ощущение стянутости, которое вызывает дискомфорт.

После умывания утром нанесите гель алоэ вера без добавок. Подождите некоторое время, чтобы средство хорошо впиталось. После этого применяйте более сильный и эффективный увлажняющий крем, желательно богатый гиалуроновой кислотой. Не допускайте чрезмерности, наносите средство тонким слоем во избежание обратного эффекта. Если случайно использовали чуть больше крема, промокните его салфеткой.

Косметические блендеры и использование масла

Многие дамы используют тональный крем для макияжа. Вместо того чтобы наносить и распределять его пальцами, возьмите специальный бьюти-блендер. При помощи спонжа для макияжа будет легче растушевать основу так, чтобы поверхность оказалась равномерно покрытой. В случае если крем имеет плотную консистенцию и вам приходится при его нанесении растягивать кожу, предварительно нанесите несколько капель масла. Это поможет сделать процедуру нанесения более легкой (к тому же это убережет кожу от лишнего механического воздействия, которое может стать провокацией для появления новых морщин).

Светлая основа

Возрастной макияж имеет свои особенности. Кожа с возрастом становится более дряблой и морщинистой. Именно поэтому многие представительницы прекрасного пола после сорока лет ошибочно полагают, что темный тональный крем поможет им скрыть все видимые дефекты. На самом деле основа предназначена для того, чтобы замаскировать небольшие недостатки, а также сбалансировать цвет кожи, а не для идеального выравнивания морщин. Помните о том, что крем не в состоянии заполнить все неровности, в этом случае его нужно больше по количеству, а эффект будет кардинально противоположным (этот слой будет очень хорошо виден). Цвет также не стоит выбирать слишком темным, чтобы не было контраста между покрытыми и непокрытыми участками. Кроме того, слой должен быть равномерным, в противном случая кожа просто станет пятнистой, что никак нельзя назвать эстетически привлекательным. Используйте исключительно светлый естественный цвет и остерегайтесь чрезмерности.

Консилер

Если на лице присутствуют пигментные пятна или круги под глазами вам кажутся слишком темными, используйте консилер. Можно также нанести тонкий слой тонального крема светлого цвета. В любом случае помните о том, что нельзя использовать много средства, поскольку ваше старание замаскировать пятна будет тщетным. Появится больше морщин, и вопрос не будет благополучно решен. Только умеренность и мастерское использование консилера способны обрадовать вас желаемым результатом.

Кремовая косметика

Ее рекомендуют для подростков, чтобы сбалансировать влажность кожи. То же самое рекомендовано для женщин старше сорока лет. Дело в том, что все сухие виды косметики еще больше сушат кожу. Кремовые же ее увлажняют, тем более если применять их после увлажняющих процедур. Распределите румяна, идеально подчеркнув красоту формы вашего лица. Есть несколько способов нанесения, которые действительно помогут максимально приблизиться к идеальной форме. Нанесите несколько точек, а затем растушуйте их, вытянув по направлению к скулам. Хайлайтер также стоит выбирать с кремовой консистенцией.

Подводка

С возрастом все больше опускаются верхние веки, а нижние несколько поднимаются. Это зрительно уменьшает глаза. Чтобы они казались более открытыми, используйте подводку телесного цвета, которую стоит наносить по нижней линии ресниц. Этот способ поможет вам приоткрыть глаза и визуально сделать их намного больше.

Тени

Опять же следует предпочесть кремовую консистенцию сухой и порошкообразной. Если используете подводку и нанесете тени аккуратно, растушевав их по поверхности верхнего века, это будет смотреться просто великолепно. Отдайте предпочтение кремовым мерцающим теням, они выглядят очень привлекательно. Особенно если речь идет о возрастном макияже женщин после сорока лет.

Карандаш для глаз и тушь

Используйте жидкую подводку для проведения тонкой стрелки на верхнем веке, это выглядит очень заманчиво. Однако стоит помнить о возрасте, макияж не должен смотреться слишком ярко и безвкусно. Дело в том, что линия верхнего века может быть несколько морщинистой и проведенная жидкой подводной линия повторит рельеф (там, где находятся морщины, сделает проводить стрелку не прямой, а пунктирной линией). Поэтому дамам после 40 лет рекомендуется использовать карандаш, который можно слегка растушевать и подчеркнуть красоту глаз, а не дряблую кожу век. Поможет также тушь, небольшое количество которой сделает ресницы более длинными и пушистыми, а глаза в целом – большими и открытыми.

Карандаш для губ

С возрастом губы становятся все тоньше. Поэтому будет правильным решением использовать карандаш для губ под цвет помады или нейтральный. Можно немного выйти за контуры, но сделать это очень аккуратно.

Брови

Брови также становятся более узкими. Стилисты рекомендуют при помощи карандаша добавить недостающие волоски, чтобы получилась красивая естественная форма.