Мнение: BLM-фильм, снятый на 30 лет раньше



Брюс и Хэнкс. Какая шляпа! Кадр из фильма “Костер тщеславия” (1990)

Эпиграф. “Я был уважаемым евреем-либералом. А после этих новостей я стал расистской жидовской свиньей!” (цитата из фильма)

Я потрясен. Совершенно случайно узнал о существовании этого старого американского фильма – “Костры тщеславия” – с абсолютно феерическим составом. Просто перечислить, кто в ролях: Брюс Уиллис, Том Хэнкс, Мелани Гриффит, Морган Фримен – все еще молодые, поскольку фильм 1990 года. А режиссер – Брайан де Пальма! И снят по книге “Костры амбиций” Тома Вульфа, которую я тоже читал.

В общем, классик на классике сидит и классиком погоняет. И при этом, хотя мы исправно ходили в видеопрокат все 90-е и брали там все фильмы подряд – я именно этой картины не видел и даже не слышал о ней! Невероятно заинтригованный, я даже нашел первую попавшуюся копию на Ютубе и стал смотреть. И даже сквозь жуткое качество видно – шедевр. Просто – на пять с плюсом. И даже удивляться не приходится – ну, извините, Том Хэнкс хотя бы. У него плохих фильмов вообще никогда не было.

Но главное – актуальность! Фильм можно смотреть, как будто он вообще вчера снят! По сути, вся тема BLM, то есть “Черных людей обижают”, там представлена с абсолютной беспощадностью и резкостью, но не зло, а с иронией, сюжет превосходный, актеры на высоте, даже Брюс в кои-то веки играет не супермена, а реального пьянчугу – и, кстати, отлично справляется… Очень рекомендую посмотреть именно тем, кто хочет разобраться в СЕГОДНЯШНЕЙ Америке – оказывается, для местных больших художников все про нее еще 30 лет назад было ясно как день. Феноменально – редкий все ж случай, когда кино за 30 лет настолько “настаивается”, что делается еще вдвое лучше!

Фильм про невинно убиенного Флойда, снятый… в 1990 году

Но для меня так и оставалась самая главная интрига: как же все-таки вышло, что я о ТАКОМ фильме ничего даже не слышал, почему вокруг него какой-то заговор молчания?? Поискал – и нашел. Оказывается, с этим фильмом примерно та же история, что и с замечательными “Стриптизершами” (они же “Шоугёрлз” 1996 года). Оказывается, эта грандиозная КОМЕДИЯ… не менее грандиозно ПРОВАЛИЛАСЬ тогда в американском прокате!! Причем – провалилась просто феерически: при бюджете 47 млн. собрала всего каких-то 15 млн. Это даже не провал – это просто я не знаю что. Собрать – с таким набором первокласснейших суперзвезд – ВТРОЕ меньше бюджета (хотя для простой окупаемость надо было, наоборот, хотя бы вдвое больше). Фантастика!

Фильм, кстати, едва не похоронил навсегда карьеру режиссера Брайана де Пальма – провал был настолько оглушительным, что бедного Брайана даже выгнали из режисеров другого, уже запущенного фильма с Костнером, который де Пальма только начал снимать – “Призрак и тьма”. Студия была настолько потрясена, что просто избавилась от него, как от прокаженного!

Настолько малых сборов просто не должно было быть! Фильм, похоже, бойкотировали. Плюс его и еще и номинировали на “Золотую малину” как на “Худший фильм года”. Вообще очень похоже на историю “Стриптизерш”, когда так же едва не утопили в бочке с дерьмом другого крутейшего режиссера-классика – Пола Верхувена.

И это при том, что оба фильма – гениальные. Тот самый Голливуд, который мы все считаем за эталон и которого давно уже нет. Умный, жесткий, ироничный, “я видел эту жизнь без прикрас” – и снятый так, что каждый кадр на месте. Немецкая точность, американский размах, английский цинизм – Голливуд как он есть.

Найдите хорошую копию – и посмотрите “Костры амбиций”. Начало там классическое – белые убили негра… Снято настолько четко, что сама Америка не смогла это смотреть – отвернулась.